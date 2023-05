16.05.2023 h 10:40 commenti

Forti raffiche di vento, alberi caduti in tutta la provincia. Allerta gialla maltempo fino alla mezzanotte

A Gavigno, nel comune di Cantagallo, una pianta è cascata su un filo della linea elettrica, mentre sulla ciclabile di Santa Lucia un'altra ha bloccato la strada in direzione Cavalciotto

Le forti raffiche di vento e la pioggia che da questa mattina 16 maggio, interessano tutto il territorio provinciale, hanno causato cadute di alberi e piccoli allagamenti in varie parti della città. La situazione comunque è sotto controllo.Nel comune di Cantagallo a Gavigno è cascato un albero sulla linea elettrica, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Municipale, il personale del Cisom oltre ai i tecnici di Enel che stanno ancora riparando il guasto la strada per Gavigno è chiusa.Nella frazione però, non si è verificata l'interruzione della corrente. Albero caduto anche a Luciana nel comune di Vernio, dove la situazione è sotto controllo nonostante l'allerta meteo con codice rosso nella vicina Emilia Romagna (a Castiglione dei Pepoli le scuole sono state chiuse).Alberi caduti anche a Prato, in via Alfani a Galciana la strada è rimasta chiusa per un'ora per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, mentre sulla ciclabile a Santa Lucia sopra il ponticino pedonale una pianta è caduta e fino a quando non sarà rimossa il percorso direzione Cavalciotto resta interrotto.Cascato un cartellone pubblicitario in via dei Ciliani.A Carmignano le forti raffiche di vento hanno divelto il nuovo gazebo nel giardino dell'agrifoglio, acquistato poche settimane fa dal Comune per i matrimoni.Nessuna segnalazione sul Comune di Montemurlo. La sala operativa della protezione civile della Regione ha diramato un'allerta codice giallo fino alle 24 per vento e pioggia.