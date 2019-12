09.12.2019 h 08:21 commenti

Forte scossa di terremoto nella notte, epicentro in Mugello ma tanta paura anche a Prato

Scuole chiuse a Vernio, verifiche in corso anche a Vaiano. In cittá non risultano danni ma la protezione civile è attivata

Tanta paura ma per fortuna nessun danno per la scossa sismica avvertita nettamente alle 4.37 di stanotte, 9 dicembre, in tutta la città e la provincia, soprattutto in Val di Bisenzio, dove a Vernio oggi resteranno chiuse le scuole. L'epicentro è stato in Mugello, a una profonditá di 9 km. L'intensità registrata dai sismografi del Parsec è di 4.8 mentre per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'intensità è stata di 4,5.

Al momento nessuna richiesta di intervento alla protezione civile né ai vigili del fuoco a Prato, mentre si registrano danni nella zona di Scarperia e Barberino. Nel corso della notte sono state registrate altre scosse non intense come quella delle 4.37. Come detto, le scuole e il Comune di Vernio resteranno chiusi oggi in modo da consentire le verifiche di eventuali danni. Verifiche in corso anche a Vaiano.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni con l'assessore Ilaria Santi hanno fatto immediatamente il punto della situazione con la protezione civile. Al momento non sono necessari provvedimenti, nel Comune di Prato e le scuole restano regolarmente aperte. Nessun problema nemmeno alla scuola Dalla Chiesa a Mezzana dove c'è stata un po' di preoccupazione per una crepa su un muro. Tra le mamme è girato un messaggio che diceva che la scuola era chiusa ma il Comune ha verificato con il preside la regolare apertura. La crepa, secondo i vigili del fuoco, sarebbe pre esistente e non strutturale. Il preside ha poi deciso di non fare lezione stamani a causa anche del caos provocato dal passaparola tra genitori. Domani la scuola sarà comunque regolarmente aperta. Problemi anche alla circolazione ferroviaria con le linee interrotte per ragioni di sicurezza.



