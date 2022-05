12.05.2022 h 23:28 commenti

Forte scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia. L'epicentro ancora a Impruneta

Il terremoto è stato registrato dall'Ingv alle 23.12 con una magnitudo pari a 3,7, uguale a quella del precedente sisma del 3 maggio scorso

La terra è tornata a tremare stasera 12 maggio e la scossa è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Prato. Il terremoto è stato registrato alle 23.12 con l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) che ha fornito una prima stima della scala tra il 3,5 e il 4, collocando l'epicentro in provincia di Firenze, probabilmente nella zona di Impruneta dove già lo scorso 3 maggio era stata registrata una scossa di magnitudo 3.7, seguita da un lungo sciame. In seguito l'Ingv ha stimato anche la scossa di stasera con magnitudo 3.7 ed epicentro a 3 km da Impruneta ad una profondità di circa 8 km.

La scossa di stasera è stata accompagnata anche da un rumore cupo ed è stata avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone ma la paura è stata tanta. Centinaia le telefonate ai numeri di emergenza. Il sindaco Matteo Biffoni sulla sua pagina Facebook ha comunicato che è già stato attivato il monitoraggio della Protezione civile e al momento non si registrano problemi sul nostro territorio. Anche la verifica nelle scuole ha fortunatamente dato esito negativo.

Una seconda scossa è stata registrata alle 23.15, tavolta con magnitudo 2,3, sempre con epicentro a Impruneta.

La terza, di magnitudo 2.0, è arrivata alle 7:49 con epicentro sempre a Impruneta, a una profondità di 6 chilometri.