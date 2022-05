03.05.2022 h 18:02 commenti

Forte scossa di terremoto a Prato, la terra ha tremato alle 17.50

Magnitudo 3.7 a 10 chilometri di profondità. Epicentro la zona di Impruneta. Il sisma avvertito in tutta l'area metropolitana, a Siena e ad Arezzo. Non sono stati segnalati danni

"Il terremoto non è stato molto forte di per sé, ma è stato avvertito su un'area molto vasta a causa della struttura geologica della zona - ha spiegato all'Ansa Carlo Meletti, direttore della sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)- Il terremoto è avvenuto in un bacino nel quale le onde vengono risentite maggiormente a causa della struttura geologica della zona". La zona è infatti ricca di depositi alluvionali, che offrono le caratteristiche per avere un'amplificazione molto diffusa. Che il sisma sia stato percepito dalla popolazione in un'area diffusa lo testimoniano anche le mappe elaborate dal servizio dell'Ingv "Hai sentito il terremoto?" e basate su questionari. "Le mappe indicano che il terremoto è stato avvertito, su un'area molto vasta, che comprende tutta la provincia di Firenze e quelle di Pistoia, Prato e Arezzo, fino a Siena - il commento dei sismologi - la zona dell'epicentro, compresa tra San Casciano e Impruneta, si trova inoltre a ridosso dell'area che nel 1895 è stata colpita da un terremoto molto forte che provocò un danneggiamento esteso. Un terremoto in questa zona non sorprende perché è un'area conosciuta ai sismologi, nella quale avvengono molte sequenze, la più lunga delle quali risale al 2014".

Avvertita distintamente anche in tutta la provincia di Prato la scossa di terremoto che alle 17.50 ha interessato gran parte della Toscana. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia parla di una magnitudo di 3.7, profondità 10 chilometri, con epicentro la zona di Impruneta e in particolare un'area a quattro chilometri dal centro abitato. La scossa era stata preceduta da altre di minore intensità, sempre con lo stesso epicentro.In città la scossa è stata forte e ben distinguibile tanto che molte persone, soprattutto quelle che si trovavano ai piani alti, si sono affacciate o sono scese in strada. Non si segnalano problemi e criticità particolari.I lavori del Consiglio regionale, in corso proprio nei minuti in cui la terra ha tremato, sono stati immediatamente sospesi. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, si è subito messo in contatto con la Sala operativa regionale per verificare eventuali danni a strutture ed edifici.Gli esperti stanno seguendo l'evoluzione: il terremoto avvertito in Toscana ha seguito di poche ore quello, altrettanto forte, che nel primo pomeriggio, intorno alle 13, ha interessato la provincia di Perugia.