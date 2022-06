10.06.2022 h 11:20 commenti

Forno crematorio, il progettista del Comitato attacca la Misericordia: "Incomprensibile fuga in avanti"

L'architetto Caparrotti: "C'eravamo tutti ed eravamo tutti d'accordo sulla realizzazione del 'Tempio della cremazione' per il quale esisteva ed esiste un piano di fattibilità. Sorprende la mossa della Misericordia che è quella di un operatore economico, né più né meno". Critiche all'eventuale ubicazione: "A due passi dalle scuole, dal centro sanitario Giovannini, dalle mura antiche e dal futuro parco urbano"

nadia tarantino

“Nel 2017 avevamo in mano il progetto di fattibilità del 'Tempio della cremazione': tutto fatto e tutti d'accordo, Misericordia compresa. Lo stop arrivò dall'amministrazione comunale, ma quel progetto è ancora attuale, ancora realizzabile. Dispiace assistere alla fuga in avanti, e soprattutto solitaria della Misericordia che stava e sta ancora ora dentro il comitato che fu costituito proprio per realizzare il forno crematorio”. A parlare è Tommaso Caparrotti, architetto e progettista del 'Tempio della cremazione'. La sua non è una recriminazione del ruolo ma la riflessione alla notizia arrivata nei giorni scorsi dalla Misericordia che ha avviato un ragionamento sull'opportunità di realizzare una infrastruttura per la cremazione.Caparrotti fu tra i promotori del tempio per realizzare il quale fu formato un comitato con capofila Socrem (società della cremazione) e Prato Invest (società di investimenti dell'Unione industriale), e con Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce d'Oro e Croce Rossa. Il progetto era in fase avanzatissima quando il comitato capì che non se ne sarebbe fatto nulla: c'era il piano economico per la costruzione e quello per la gestione, era stato individuato il terreno su cui costruire (tra via Moro e via Berlinguer, nel Macrolotto 2), c'erano l'accordo con le banche per il mutuo, c'era perfino l'intesa per la gestione nei primi 20 anni con la Società per il tempio crematorio di Prato che si sarebbe occupata anche delle riesumazioni.“Un'operazione da circa 4 milioni e 200mila euro – spiega l'architetto Caparrotti – con i primi ricavi di circa 800mila euro entro cinque anni dall'attivazione. Un project financing studiato nei dettagli dopo aver visitato le esperienze di altre città anche fuori dalla Toscana. Secondo i calcoli di quei giorni, il tempio avrebbe gestito ogni anno 850 salme e 150 resti ossei. Il nostro punto di forza era anche l'ubicazione in un'area con un vincolo cimiteriale per via del piccolo camposanto situato alle porte di San Giorgio a Colonica e, più in generale, in un contesto non residenziale ma produttivo e commerciale. Non nego che tutti quanti i promotori di quella iniziativa hanno accolto con stupore e sconcerto l'idea della Misericordia che non ci ha fatto sapere nulla, non ci ha mai convocato neppure per dirci che si sfilava dal gruppo per muoversi in autonomia. Dispiace dirlo, ma questa è la mossa di un operatore economico, né più né meno”.Di certo c'è che il forno crematorio è argomento ciclicamente richiamato nelle discussioni della città: i pratesi, oggi, sono costretti a rivolgersi a Firenze, a Pistoia e a Livorno con tempi di attesa di alcuni giorni. Trasferte che comportano problemi per le associazioni che non sempre hanno spazi a sufficienza per il ricovero delle salme in attesa di cremazione.“Alla ricerca del tempo perduto – ancora Capparotti – la nostra è una delle poche città che cresce e che non ha ancora risolto il problema della mancanza di un forno crematorio. E ora, dopo tutto il lavoro già fatto che, lo ripeto, si è arenato non per colpa del comitato, che si fa? Si comincia a parlarne di nuovo ma con un'operazione privata e per di più nell'area del cimitero della Misericordia, un'area fortemente urbanizzata, residenziale, a due passi dalle scuole, a due passi dal centro sanitario Giovannini, a pochi metri dalle mura antiche e dal futuro parco urbano. Va bene che un forno crematorio ha un impatto ambientale basso, ma vorrei ricordare cosa accadde quando si ipotizzava, in tempi passati, di costruire un forno crematorio nel cimitero della Chiesanuova che, mi sia consentito – aggiunge l'architetto – è calato in un contesto assolutamente diverso da quello della Misericordia. Allora ci furono polemiche, prese di posizione, comitati cittadini e sopravvenne un ripensamento. La Misericordia dovrà parlarne con il Comune, che magari scopriremo aver cambiato idea, e con la città. Prendiamo atto della fuga in avanti intanto”.