Fornitura di gas naturale: Estra Energie si aggiudica gara nazionale per un valore di 51 milioni di euro

Le pubbliche amministrazioni regionali di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise saranno servite per l'ottavo anno consecutivo dalla società che si è aggiudicata i due lotti banditi dal Consip

Estra Energie si è aggiudicata due lotti (per un valore potenziale di 100 milioni di mc e un totale di 51 milioni di euro) dell’edizione 13 della gara nazionale indetta da Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni regionali italiane per il prossimo anno contrattuale.

Anche in questa edizione Estra Energie conferma la propria presenza nei territori di riferimento con l’aggiudicazione per l’ottavo anno consecutivo dei Lotti 6 e 8 che comprendono rispettivamente Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e Molise.

I numeri in termini di volumi di gas messi a disposizione e di valore stimato della fornitura sono: per il Lotto 6 un valore di 31.282.447 euro per 60.000.000 mc, per il Lotto 8 un valore di 20.475.080 euro per 40.000.000 mc.