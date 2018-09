24.09.2018 h 14:17 commenti

Fornaio accusato di violenza sessuale da una cliente, il pubblico ministero chiede la condanna

Imputato un pratese di 36 anni. La difesa ha chiesto l'assoluzione al termine di una lunga arringa. I fatti risalgono alla primavera del 2014. La cliente parla di palpeggiamenti, lui di un abbraccio consolatorio. I giudici decideranno a ottobre

E' finito sul banco degli imputati con la pesante accusa di violenza sessuale e oggi, lunedì 24 settembre, il pubblico ministero Valentina Cosci ha chiesto la condanna a un anno, un mese e 10 giorni di reclusione. L'imputato, un fornaio pratese di 36 anni, accusato da una cliente coetanea di averla palpeggiata nelle parti intime, ha sempre respinto ogni addebito. I suoi avvocati, Massimo e Carlotta Taiti, hanno chiesto l'assoluzione. Lo stesso ha fatto il responsabile civile, Stefano Belli, che assiste il panificio presso il quale lavora l'imputato, citato ai fini del risarcimento. Il collegio giudicante, presieduto da Silvio De Luca, deciderà il prossimo 19 ottobre.

I fatti risalgono a giugno 2014. La donna (parte civile, difesa dall'avvocato Diego Capano), titolare di un negozio di alimentari, raccontò ai carabinieri di aver subito le decise avances del fornaio che durante la consegna di una fornitura di pane la abbracciò da dietro e la toccò arretrando solo quando lei impugnò un utensile da cucina per respingerlo. Una versione in netto contrasto con quanto sostiene l'imputato secondo il quale il suo non fu niente di più di un abbraccio consolatorio perché lei si mise a piangere dopo aver saputo che l'indomani non avrebbe più ricevuto il pane se non si fosse messa in pari con il pagamento delle precedenti forniture.

La difesa ha fatto riferimento alle decine di messaggi che i due si sono scambiati il giorno prima del presunto abuso e ha insistito molto su questo particolare per demolire la credibilità della negoziante. Presente in aula l'imputato che, ascoltando l'arringa dei difensori, si è lasciato andare a qualche lacrima di commozione.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus