Formazione, sostenibilità e aggregazione: ecco le sfide da vincere per rilanciare il distretto

Presentato il dossier messo a punto da Pratofutura sul futuro del sistema Prato. I risultati ottenuti incrociando i dati Istat con le risposte ad un questionario inviato alle associazioni di categoria, ai sindacati e alle istituzioni. Per avere un brand ecologico è necessario coinvolgere anche le aziende cinesi

Un distretto resiliente che si trova a dover affrontare un rinnovo del proprio modello produttivo. Le strade da percorrere, tutte o in parte, sono la formazione, la sostenibilità e l'aggregazione. Questa la conclusione dell'indagine di Pratofutura “Dialoghi su Prato, il sistema economico, la pandemia e il cambiamento” realizzato durante il lockdown incrociando i dati dell'Istat, che per l'occasione ha fornito anche quelli relativi al 2020 ma a livello regionale e non di singolo distretto, e il risultato di alcuni questionari inviati alle associazioni di categoria, ai sindacati e alle istituzioni su come viene percepito il sistema Prato.

“Ci troviamo davanti a un distretto resiliente – ha spiegato Monica Pratesi docente di statistica all'università di Pisa – che però deve rinnovarsi attraverso l'aggregazione. Una via potrebbe essere quella delle alleanze anche con le Istituzioni per intercettare, ad esempio, fondi europei, oppure con l'istituzione di patti fra le aziende che lavorano in un perimetro ben definito e in sinergia, anche attraverso le nuove tecnologie”.

Di blockchain ha parlato Daniela Toccafondi che ha curato tutta la parte relativa ai questionari: “Le aggregazioni servono per fare il salto dimensionale - ha sottolineato la direttrice di Pratofutura - ma non devono perdere la propria identità e soprattutto non svendersi ai marchi stranieri”

Altro passaggio fondamentale per il distretto è sicuramente la sostenibilità, concetto, che, secondo Pratesi deve essere condiviso fra tutti gli attori. “E' fondamentale anche il coinvolgimento delle aziende cinesi – ha sottolineato l'economista – altrimenti è inutile parlare di brand ecologico. E' come se il campo di chi produce pomodori biologici si trova in mezzo a coltivazioni che usano pesticidi. Di fatto c'è una contaminazione”.

E di reputazione ha parlato anche il sindaco Matteo Biffoni sottolineando che la politica ha un ruolo importante nelle nuove sfide del distretto: “E' nostro compito chiedere più ispettori alla Regione, ma è lo Stato che deve esercitare la propria autorevolezza facendo sentire il fiato sul collo a chi non è in regola”. E sempre per quanto riguarda il ruolo delle amministrazioni il sindaco ha ribadito il suo impegno nel continuare a fare pressione perché Gida possa tornare ad essere operativa per quanto riguarda il problema dei fanghi, ma ha anche annunciato che tornerà a Bruxelles per sollecitare l'unione Europea a includere anche le aziende della nobilitazione fra quelle che hanno diritto a sconti sulla bolletta: “Il percorso iniziato è stato interrotto dalla pandemia- ha spiegato – ma ora bisogna riprenderlo e continuare a fare pressione”.

L'altro tema affrontato è quello della formazione, una sfida che va letta sempre nell'ottica delle nuove tecnologie “Dobbiamo rendere il tessile più attrattivo per i giovani partendo dallo smart machinery. Purtroppo oggi a Prato è più facile sostituire una macchina che garantire il cambio generazionale”. E sempre in tema di forza lavoro Pratesi ha anche lanciato una sfida agli imprenditori e al sindacato: “Con lo sblocco dei licenziamenti a fine ottobre bisogna anche rivedere alcune mansioni oppure andare verso la logica del lavorare tutti anche se un po' meno”.

