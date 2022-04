22.04.2022 h 14:35 commenti

Formazione gratuita Neet, raffica di nuovi corsi gratuiti a Prato finanziati dalla Regione Toscana

Molte opportunità sul piatto per gli Under 29 che non lavorano né studiano per professionalizzarsi: i percorsi formativi sono per social media, contabilità, panificazione e grafica pubblicitaria

A Prato è arrivata un'ondata di corsi professionali gratuiti da non perdere! Sono rivolti a giovani tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e in questo momento non hanno un'occupazione. Per tutti loro c'è la possibilità di accedere ai corsi finanziati dalla Regione Toscana ed erogati dall'agenzia Formatica Scarl che permettono di poter imparare una professione e ottenere una qualifica spendibile immediatamente sul mercato del lavoro.

Per quanto riguarda i corsi per la categoria Neet a Prato, si tratta di quattro progetti di fresco finanziamento, spalmati su 12 edizioni: 2 di pane e pizza, 2 di contabilità, 4 di grafica e 4 dedicati ai social media.



Ma proviamo ad andare nel merito delle singole opportunità offerte nella città del distretto tessile, partendo dai corsi di contabilità, il cui intento è quello di fornire la giusta preparazione pratica per gestire con successo gli aspetti fondamentali della contabilità quotidiana di un’azienda e di approfondire, attraverso un approccio pratico e facilmente applicabile al contesto lavorativo, le principali tematiche relative alla redazione e all’analisi del bilancio d’esercizio.

Al centro dei corsi di grafica pubblicitaria ci saranno software come Adobe Photoshop (40 ore), Adobe Illustrator (25 ore), Adobe InDesign (25 ore), insomma le basi per saper realizzare la progettazione grafica e l’impaginazione di materiali pubblicitari come depliant, inserti, locandine, loghi, cataloghi e altro ancora. Per quanto riguarda social media management, riservato a categorie sempre più ricercate nel mondo del lavoro di oggi, verranno proposti dei focus sull’utilizzo professionale di strumenti come Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, visto che si tratta di una competenza molto richiesta dalle aziende nonché uno dei migliori trampolini per questo tipo di carriera.

C’è poi il corso dedicato a pane e pizza, che intende trasmettere tutte le conoscenze e le competenze che un buon pizzaiolo e un buon fornaio devono possedere per lavorare in questo settore alla luce della richiesta, da parte del mercato del lavoro, di figure specificatamente formate. Per cui focus su pizza al piatto, pizza al taglio, pane e focacce.



Tutti i corsi dureranno 100 ore e verrà stabilito più avanti se si terranno in presenza o a distanza. Affinché un'edizione di un corso Neet si attivi, basta la presenza di almeno tre corsisti, rendendoli quindi più snelli rispetto ad altra offerta che richiede numeri maggiori e tempistiche ben precise.

L’obiettivo di Formatica è quello di “fornire conoscenze e competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo del giovane sulla base dell’analisi dei suoi obiettivi di crescita professionale e delle sue potenzialità, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi gratuiti di alta formazione, con qualifiche finali professionalizzanti, rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale”.

All’interno delle ore di formazione è prevista anche una parte di supporto di percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo, in raccordo con gli strumenti regionali esistenti, al fine di far acquisire ai giovani le competenze utili al loro progetto di avvio d’impresa e lavoro autonomo e alla gestione dell’attività. Il tutto viene fatto nell’ottica di non disperdere risorse umane importanti, offrendo delle possibilità che esulano dal contesto scolastico tradizionale, fornendo delle basi utili per mettere in pratica le proprie idee, in modo tale da realizzarle.

Per avviare la procedura di iscrizione è necessario essere iscritti al portale regionale “Garanzia Giovani”. Per info e iscrizioni contattare la referente di Formatica, Benedetta Nardi, ai numeri di telefono 0574 966555 e 333 9257841, oppure scrivendo una mail a neet@formatica.it . L'intero catalogo è pubblicato sul sito www.formatica.it .

Ma non finisce qui, perché Formatica mette a disposizione anche altri percorsi – sempre gratuiti e finbanziati dalla Regione Toscana – in questo caso rivolti in maniera specifica agli Under 18: ad esempio su Prato sono a disposizione gli ultimi posti per il corso triennale IeFP (acronimo di Istruzione e Formazione Professionale) denominato “OSSA 3”, al termine del quale si ottiene la qualifica europea 3EQF di acconciatore, subito spendibile nel mondo del lavoro in centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali. Il corso – vera e propria alternativa alla scuola professionale tradizionale - è molto articolato e sfrutta metodologie di insegnamento innovative (a partire dalla collaborazione col CNR), oltre a offrire un tablet gratuito a tutti i partecipanti e a mettere sul piatto 800 ore di stage complessive in aziende del settore. Per informazioni ci si può rivolgere alla mail istruzionetriennale@formatica.it oppure alla referente Martina Nesi, contattabile ai numeri 0574966555/ 3339257841 . (a cura Ufficio Commerciale, per info commerciale@notiziediprato.it)

