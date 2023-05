03.05.2023 h 11:28 commenti

Formarti è la nuova agenzia formativa di Confartigianato

Si chiama Formarti ed è la nuova agenzia formativa interna di Confartigianato Imprese Prato con l’obiettivo primario di rispondere alle necessità degli imprenditori del territorio nel reperimento di figure professionali specifiche di cui attualmente c’è grande carenza.

“La formazione – spiega il vicepresidente di Confartigianato Imprese Prato, Paolo Nardi – è oggi un tema centrale e fondamentale per qualsiasi strategia di sviluppo. La nostra sfida sarà quella di raccogliere le proposte e i suggerimenti dei nostri associati, oggi più che mai alle prese con la difficoltà di trovare figure professionali da inserire nelle loro aziende. Ai giovani offriamo al contempo un valido strumento di crescita per una scelta consapevole nel mondo del lavoro”.

Formarti, che ha ottenuto qualche settimana fa l’accreditamento della Regione Toscana, si avvale dell’esperienza importante della direttrice dell’Agenzia, Michela Buongiovanni, e della coordinatrice amministrativa, Stefania Ermanno.

La prima fase sarà quella di ascolto, incontrando gli imprenditori per cogliere le loro necessità e dare loro risposte "Ma siamo anche strutturati – dice Buongiovanni – per accedere a varie opportunità in termini di corsi che possono offrire spunti e risposte ai bisogni del territorio”.

Formarti mette a disposizione la propria sede, in via Nazario Sauro 11, dove sarà aperto uno Sportello a cui sarà possibile rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 11,30.