Fontana del Papero senza acqua, proteste dei cittadini ma c'è una spiegazione

La statua del Pescatorello da cui sgorga l'acqua ha bisogno di un restauro e il rischio ghiaccio delle scorse settimane poteva peggiorarne le condizioni

Da tempo non zampilla più acqua dalla fontana del Pescatorello di piazza Duomo, conosciuta anche come"del Papero". A segnalare il problema alla nostra redazione è un gruppo di cittadini pratesi attento alle bellezze del territorio che lo definisce "una pecca che non fa certo onore alla più bella piazza della nostra città che intende sempre più proporsi anche come meta turistica". Notizie di Prato ha accertato che il problema non è l'impianto, perfettamente funzionante, ma proprio la statua del Pescatorello, sulla sommità della struttura. E' in pessime condizioni, certificate dall'Opificio delle pietre dure. A breve dovrà essere restaurata. Nel frattempo il Comune ha preferito evitare il passaggio dell'acqua perchè avrebbe potuto peggiorare la situazione. La statua infatti, è fatta di marmo poroso che assorbe acqua. Con le basse temperature delle scorse settimane si sarebbe potuta trasformare in ghiaccio aumentando di volume e quindi spaccando ulteriormente il marmo.

L'arrivo della bella stagione non è di sollievo perchè le temperature più miti e il lento passaggio dell'acqua favoriscono la formazione delle alghe. Meglio quindi fermare tutto in attesa del da farsi. Due le ipotesi al vaglio del Comune e della Soprintendenza: restaurare la statua sul posto, oppure in laboratorio. In quest'ultimo caso, dopo essere stata rimossa, verrebbe sostituita da una copia. Terminato il restauro l'opera verrebbe conservata in un museo cittadino, probabilmente il Pretorio. In attesa dell'intervento, qualunque esso sia, la fontana potrebbe essere riattivata valutando eventuali rischi per il Pescatorello.

Gli stessi cittadini segnalano nella vasta conca alla base della fontana, la presenza di acqua stagnante "verdognola". Su nostra segnalazione, l'assessore Valerio Barberis ha chiesto alla ditta che effettua la manutenzione periodica e ordinaria dell'impianto di intervenire per ripulire la vasca e valutare se anticipare di qualche settimana una delle due svuotature annuali che in gener viene fatta a maggio.