Fondo di solidarietà il buon Samaritano, donati 15mila euro. In crescita le richieste d'aiuto

Istituito da Diocesi e Caritas con 150mila euro, si è arricchito con il contributo di Bper Banca. Sono 51 le richieste d'aiuto fino ad ora arrivate per un sostegno a pagare l'affitto e le bollette