Fondi statali per i gestori dei centri estivi, c'è il bando per la ripartizione

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l'avviso che scade il 31 agosto. I fondi fanno parte del decreto legge Sostegni bis e riguardano i privati che hanno investito in attività rivolte a bambini da 3 a 14 anni

Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti può essere rivolta all’ufficio politiche sociali del Comune via mail, scrivendo a: sociale@comune.montemurlo.po. it . L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it