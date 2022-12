14.12.2022 h 14:23 commenti

Fondi Pnrr per la riqualificazione del cinema Modena di Vaiano, il sindaco: "Un sogno che si avvera"

Il progetto, classificato al 664esimo posto, accede ai fondi pubblici. Nei prossimi mesi sarà firmata la convenzione che consentirà di mettere a gara l'intervento

Il Cinema teatro Modena di Vaiano potrà molto presto rivedere la luce: il progetto di riqualificazione, infatti, è entrato nella graduatoria Pnrr del ministero dell'Interno. La notizia è arrivata nei giorni scorsi. Il progetto si è classificato 664esimo, quanto basta per accedere ai fondi. Nei prossimi mesi il Comune, che ha acquistato la struttura nel 2018, sarà chiamato a firmare la convenzione che consentirà di mettere a gara l'intervento. “Un sogno che si realizza – le parole del sindaco di Vaiano, Primo Bosi – restituiremo la struttura ai cittadini. Un progetto partito nel 2020, frutto di un ottimo lavoro di studio e di ricerca per individuare le soluzioni migliori alle esigenze della comunità”.

Costo dell'intervento 650mila euro: consolidamento delle strutture per la sicurezza dal rischio sismico con la realizzazione di placcaggi e rinforzi, l’adeguamento alla normativa antincendio oltre la riprogettazione del sistema delle vie d’uscita. Verranno inoltre sostituiti gli infissi e la platea sarà dotata di un nuovo controsoffitto. Tutto nuovo anche l’impianto elettrico e saranno riprogettati gli ingressi per garantire l’accessibilità di tutti. Non solo adeguamento ma anche nuovo look per i locali interni: attraverso il rifacimento dei bagni al piano terra, la realizzazione di un nuovo intonaco, la posa in opera di nuova pavimentazione della platea con smontaggio e rimontaggio delle sedute, la tinteggiatura dei locali principali e della facciata oltre ad alcuni interventi sugli esterni in prossimità dell’ingresso della piazza.



