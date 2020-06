13.06.2020 h 09:43 commenti

Fondi per le famiglie che usufruiscono delle attività per bambini e ragazzi con disabilità grave

Il Comune di Prato ha aumentato le risorse destinate alla socializzazione o agli interventi di supporto individuale per soggetti fino a 21 anni. Bando aperto fino al 26 giugno

I servizi sociali del Comune di Prato hanno pubblicato l’avviso per le attività rivolte a bambini e giovani fino a 21 anni compiuti alla data del 26 giugno con disabilità grave, per supportare le famiglie e facilitare l’accesso ad attività estive di socializzazione, come i centri estivi, o interventi di supporto individuale.A causa delle misure per il contenimento del contagio in seguito all’emergenza sanitaria coronavirus, anche considerando i finanziamenti regionali e statali previsti per gli organizzatori di centri estivi, le attività potrebbero avere costi maggiori per le famiglie o necessitare di periodi più estesi di attività, per questo l’amministrazione comunale ha previsto un consistente aumento delle risorse dedicate a questi interventi.Sarà possibile presentare domanda di contributo a partire fino al 26 giugno.Criteri, requisiti, modalità operative e la modulistica per partecipare sono pubblicate all’indirizzo: http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html