07.07.2021 h 19:29 commenti

Fondazione, svolta dell’assemblea: entrano 12 soci eletti e 25 designati

A regime, come indica il nuovo statuto, l’assemblea è composta da 140 soci. Il bilancio del 2020 ha visto crescere i contributi erogati a circa 1 milione e 380 mila euro, a fronte degli 882 mila del 2019

L’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, tenuta ieri pomeriggio 7 luglio nell'auditorium della Camera di commercio, ha deliberato l’ampliamento dell’assemblea con 12 nuovi soci eletti direttamente dalla compagine assembleare (tutti coloro che erano stati proposti) e 25 nuovi ingressi sulla base delle designazioni di enti, organismi economici e professionali e istituzioni culturali e religiose.

“È il segnale di una maggiore apertura e dialogo per rendere la missione della Fondazione più efficace e più vicina alla comunità locale - mette in evidenza il presidente Franco Bini - è anche il risultato di un lavoro articolato per la modifica dello Statuto che ha visto impegnato il consiglio di indirizzo con la successiva approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze”.

All’ordine del giorno dell’assemblea - presieduta dall’imprenditrice Dalila Mazzi - anche il punto sull’impegno della Fondazione a servizio della comunità locale e i risultati con cui si è chiuso il bilancio 2020. I contributi erogati ammontano a circa 1 milione e 380 mila euro, a fronte degli 882 mila del 2019; cresce l’avanzo di esercizio che passa da 1 milione 641 mila euro a 1 milione 737 mila; aumenta anche il patrimonio da 74 milioni 320 mila a 74 milioni 688 mila.

Più efficaci insieme, questa la prospettiva che ha guidato l’intervento di apertura del presidente Franco Bini. “La partecipazione della Fondazione a progetti condivisi e di rete fa da moltiplicatore nel dare risposte alle necessità della comunità pratese, specialmente adesso che stiamo uscendo dalla pandemia e che c’è da impegnarsi per aiutare persone, associazioni e imprese a ripartire”, ha sottolineato Bini ricordando, tra l’altro, i contributi per dotare l’ospedale di Prato di macchinari, l’impegno per l’housing sociale che ha portato alla realizzazione di 72 appartamenti ad affitto calmierato, il Progetto Insieme nato per supportare chi è in difficoltà a causa della pandemia, la partecipazione all’Emporio della solidarietà e gli stessi interventi in difesa della Collezione di Palazzo Alberti.

Degli 84 eletti direttamente, prima dell’assemblea erano 68 quelli in carica mentre i posti vacanti erano 16. Oggi sono stati eletti dodici soci, tutti i nomi proposti all’assemblea. Si tratta di Stefano Betti, Claudia Daneri, Marcello Gozzi, Francesco Nicola Marini per le categorie economiche; Laura Biagioli, Alberto Magistrali, Vincenzo Palumbo, Francesca Sbragia per le professioni; Veronica Bartoletti, Teresa Bettarini, Ambra Giorgi, Daniela Toccafondi (al secondo mandato) per la cultura e il terzo settore.

Ecco di seguito l’elenco dei soci – sono in tutto venticinque sui 56 previsti - designati da enti territoriali, organismi economici e professionali e istituzioni culturali.

Enti locali territoriali - Provincia di Prato Francesco Puggelli; Comune di Prato Maria Grazia Ciambellotti, Lorenzo Marchi, Marco Martini.

Enti e organismi economici - Confindustria Toscana Nord Raffaella Pinori; Confcommercio Pistoia e Prato Emiliano Lai; Confartigianato Imprese Prato Barbara Catani, Lido Lascialfari; CNA Toscana Centro Nara Bocini; Camera di Commercio Pistoia e Prato Cristina Pacini, Tommaso Signorini; Associazione Pratofutura Francesco Viti.

Enti e organismi professionali: Ordine Consulenti del Lavoro Massimo Roberto Mancini; Collegio Geometri e Geometri Laureati Fabrizio Dami; Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Ordine dei Farmacisti Luciana Biancalani, Sergio Bottari.

Istituzioni culturali - Università di Firenze Simone Guercini; Fondazione Teatro Metastasio Massimo Bressan; Fondazione Parsec Tatiana Mancuso; Camerata Strumentale Città di Prato Luca Roti; Fondazione Museo del Tessuto Sauro Venturini Degli Esposti.

Istituzioni religiose - Diocesi di Prato Maria Cristina Caputi, Lorenzo Leo, Mario Muscariello, Renza Sanesi.