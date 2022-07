30.06.2022 h 13:25 commenti

Fondazione Santa Rita, quote rosa per il dopo Macrì: presidente e direttore sono donne

In occasione della presentazione del Bilancio sociale il passaggio delle consegne: Renza Sanesi diventa presidente e Nicoletta Ulivi direttore: "Lavoreremo con il sostegno e l'aiuto del Cda, cercando di rispondere ai bisogni emergenti

Passaggio di consegne alla Fondazione Santa Rita: Renza Sanesi nominata presidente, dopo le dimissioni di Roberto Macrì, e Nicoletta Ulivi direttrice, "E' una grande emozione per me- spiega Sanesi - è stato un percorso lungo che darà seguito al lavoro fatto in questi anni , lavoreremo con il sostegno e l'aiuto del Cda, cercando di rispondere ai bisogni emergenti. Lo faremo con la cooprogettazione per restate sul territorio dando così continuità ai servizi e stabilità al lavoro".

Nicoletta Ulivi, a sua volta subentra al posto di Sanesi "Una nuova sfida, in questi anni ho avuto la possibilità di collaborare con Roberto e Renza, in modo così vicino che mi rendo conto del carico e della responsabilità dell'incarico, conoscendo la realtà del Santa Rita ne sono spaventata, ma soprattutto orgogliosa. L'importante è mantenere viva l'identità come abbiamo fatto in questi 90 anni di cammino".

La prossima settimana verrà anche rieletto il Cda di Coop 22, che gestisce l'accoglienza degli immigrati e la Rsa alla Pietà .

Intanto, oggi 30 giugno, è stato presentato il bilancio sociale della Fondazione, l'ultimo a firma Macrì: "Nel 2021 - ha spiegato - sono state tante le azioni, gli interventi e le iniziative progettuali, tese a rimettere al centro le persone, con il loro bisogni, i loro problemi, le loro attese, le loro speranze. Non so quanto ci siamo riusciti. Fatto sta che anche in questo anno i nostri servizi hanno tenuto il passo, sono cresciuti, hanno cercato percorsi di innovazione e nuovi orizzonti di intervento". Come ogni bilancio, anche quello sociale registra i passavi, tra le voci la continua carenza di personale, visto che non si arresta la fuga verso il settore pubblico e il ritardo per la realizzazione del nuovo centro per persone con disturbi autistici, all'oratorio di S. Anna in viale Piave. "La carenza di personale - spiega Macrì - è un problema diffuso e frutto di una sbagliata programmazione, serve una revisione dei contrattati per incentivare gli educatori a restare".

L'ex presidente per ora non si sbilancia su quale sarà il suo futuro, nonostantele voci che parlano di un suo ingresso in politica: "In tanti mi stanno proponendo nuovi incarichi - spiega - ma per ora sono in una fase di riflessione. Ho solo la certezza che per quanto riguarda il terzo settore la mia avventura finisce qui".