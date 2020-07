20.07.2020 h 15:34 commenti

Fondazione Parsec, bando per la gestione dei servizi museali

Riguarda la gestione della biglietteria, custodia, sorveglianza, assistenza al pubblico, supporto didattico e attività educative straordinarie per il parco del Centro di Scienze Naturali per il Museo di Scienze Planetarie e della Deportazione e Resistenza