14.12.2019 h 10:15 commenti

Fondazione, nel 2020 tante novità e 900mila euro di contributi per i progetti della città

L'ente di origine bancaria è riuscito a stabilizzare l'ammontare destinato al bando. In arrivo anche il completamento della riforma statutaria e un'opera d'arte nei pressi del casello Prato Ovest come porta della città

Stabilità delle risorse, coerenza nelle scelte priorietarie di assegnazione e innovazione nella ricerca di nuove opportunità per il territorio. Sono le parole d'ordine che Franco Bini usa per riassumere i suoi primi diciotto mesi alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Tutto ruota attorno all'assenza di dividendi da partecipazioni bancarie e all'incertezza assoluta sulle entrate da interessi legati al patrimonio finanziario dell'ente. Ciò nonostante la Fondazione è riuscita stabilizzare l'ammontare delle risorse da destinare alla comunità locale a sostegno di progetti per cultura, istruzione, solidarietà: 870mila euro nel 2018, 900mila nel 2019 e altrettanti per il nuovo anno. Il bando uscirà a febbraio.

Gli impegni più rilevanti assunti dalla Fondazione contribuiscono, in alcuni casi in maniera fondamentale, allo svolgimento dell’attività delle istituzioni culturali e di solidarietà locale. Nel 2019 al Pin sono stati destinati 114 mila euro, alla Camerata strumentale 110 mila, all’ Emporio della solidarietà 70 mila, alla Fondazione Datini 70 mila, al Museo del Tessuto 65 mila, alla Biblioteca Roncioniana 80 mila, alla Diocesi di Prato per il restauro dei beni culturali parrocchiali 104 mila, altri 105 mila euro vanno al Comune per l’emergenza abitativa, al Teatro Metastasio e al Centro Pecci (biblioteca). Ci sono poi 143.500 euro per progetti (38) di altri enti e associazioni. Sono stati impegnati 500 mila euro sul fronte investimenti per il progetto di housing sociale del piano di lottizzazione di Gello. Sottoscrivendo le quote del Fondo housing toscano (saranno circa 2 milioni in tutto) la Fondazione garantisce l’intervento della Cassa depositi e prestiti.

La Fondazione da quest’anno ha inaugurato una vera e propria strategia di accompagnamento delle associazioni e degli enti del terzo settore per l’acquisizione di strumenti innovativi che consentano di attingere a fondi e risorse. In collaborazione con il Pin il mese scorso è stato organizzato un corso per fornire tutte le informazioni che servono per presentare progetti che si candidano all’utilizzo dei fondi di bandi ragionali, nazionale ed europei. Oltre quaranta realtà hanno partecipato nel gennaio scorso al progetto di formazione Crowdfunding il futuro si fa in tanti. Già tre i progetti che si sono concretizzati. Hanno avuto successo la raccolta fondi dell’associazione Pratocultura per la riapertura del Museo di San Domenico e l’iniziativa della Camerata Strumentale per la Casa dei suoni e la realizzazione della nuova camera acustica. È in corso la campagna del Museo del Tessuto per il restauro degli abiti di scena indossati da Iva Pacetti -Turandot alla prima della Scala del 1926.

Il 2019 è stato un anno di novità con la nuova sede a palazzo Gatti in piazzetta Buonamici che sarà inaugurata martedì 17 dicembre, e l'inizio della riforma dello statuto che con la maggioranza semplice ha permesso l'ingresso di nuovi soci. Il cambiamento sarà completato nel 2020 con il preciso obiettivo di coinvolgere maggiormente la città.

Il nuovo anno vedrà anche la realizzazone di una nuova porta d’ingresso per Prato: un’opera d’arte contemporanea sarà collocata alla rotonda che si trova subito dopo l’uscita autostradale di Prato Ovest, proprio come fu fatto dieci anni fa con la famosa "ruota" di Dani Karavan all’uscita di Calenzano