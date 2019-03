28.03.2019 h 12:37 commenti

Fondazione compra tutti i trofei di Chechi, annullata l'asta di domenica

E' stato lo stesso Signore degli anelli ad annunciare la lieta notizia via Facebook: "La cifra è considerevole, molto più alta di quella che avrei raccolto con l'asta". Guarda il video messaggio

Stop all'asta dei trofei di Juri Chechi fissata per domenica prossima 31 marzo al Museo Pecci per salvare la palestra Etruria. Non ce n'è più bisogno grazie alla generosità di una fondazione che acquisterà tutte le coppe e le medaglie del Signore degli anelli per poi lasciarle a Prato nella sede dell'Etruria dove l'Oro di Atlanta '96 ha mosso i primi passi nel mondo della ginnastica.

E' stato lo stesso Chechi a dare la bella notizia con un video su Facebook che pubblichiamo.

Al momento non è stato comunicato il nome del benefattore che devolverà una cifra molto più alta di quella che sarebbe stata raccolta con l'asta dei 200 cimeli di Chechi.

Tutto andrà a favore della ristrutturazione della palestra Etruria che versa in pessime condizioni. Nonostante le crepe, il freddo e l'umido il cuore di Chechi è ancora lì e il campione non si darà per vinto finchè non vedrà tornare agli antichi splendori quegli spazi dove è cresciuto e si è formato per dare a tanti ragazzi la possibilità di coltivare la loro passione per la ginnastica.