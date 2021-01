02.01.2021 h 10:20 commenti

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, nel 2020 oltre un milione per la città

Le risorse sono state suddivise fra l'emergenza Covid e il sostegno a progetti delle associazioni. Due milioni di investimenti per l'housing sociale. Il patrimonio è di 74miioni di euro e per il 2021 altri aiuti alle famiglie e al sociale

Un anno a fianco della città, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato archivia il 2020 con 600mila euro di contributi per l’emergenza Covid, 900 mila per i progetti finanziati tramite il consueto bando a sostegno delle realtà locali. Due i milioni di investimenti per l'housing sociale e un patrimonio di 74milioni di euro.

“Il 2020 – spiega il presidente Franco Bini – è stato un anno impegnativo sotto tutti i punti di vista ma la Fondazione c’è sempre stata con interventi concreti e coesi. Grazie anche a investimenti strategici siamo riusciti a migliorare la situazione patrimoniale, nonostante, a differenza di altre Fondazioni non abbiamo il sostegno di una banca di riferimento”.

Interventi per emergenza Covid. A marzo la fondazione ha donato 300mila euro per l’acquisto di macchinari e presidi ospedalieri,300 mila per l’emergenza sociale tramite il “progetto Insieme” ” in collaborazione con l’amministrazione Comunale: “Sul territorio – ha commentato Bini – siamo rimasti solo noi come punto di riferimento e abbiamo lavorato in modo coeso cercando di destinare risorse a progetti concreti per aiutare le famiglie in difficoltà”

Housing Sociale. Nel corso del 2020 sono stati destinati 2 milioni di euro per l’emergenza abitativa attraverso la sottoscrizione di quote del Fondo housing toscano destinato a giovani coppie. Sono in fase di ultimazione i 53 appartamenti in via di Gello.

Sostegno alle istituzione e associazioni. Nell’anno che si è appena concluso sono stati destinati 900mila euro in ambito culturale (260mila euro) e sociale (125mila) e dell’istruzione ed educazione(400 mila) destinati a 56 progetti finanziati tramite bando. A questi vanno aggiunti i contributi per la Camerata Strumentale Città di Prato, al Pin. al Museo del tessuto,alla Fondazione Datini, alla Diocesi, all’Opera del Duomo e all’Emporio della solidarietà.

Un anno che si chiude e uno che inizia: “Anche per il 2021 – continua Bini – saremo impegnati nell’emergenza Covid per cui abbiamo già stanziato 200mila euro per il Progetto insieme. Altri 2 milioni saranno destinati all’housing sociale prediligendo però, la ristrutturazione di immobili già esistenti e allargando l’intervento, secondo quando previsto dal Fondo housing toscano, ad anziani e studenti”.

Stanziati anche 900mila euro per i progetti delle associazioni territoriali. “Lo scorso anno abbiamo sostenuto iniziative di crowdfunding, che in alcuni casi sono state recepite, quest’anno – continua il presidente – puntiamo a favorire le aggregazioni in modo da attirare più fondi su progetti comuni”.

Il 2021 sarà anche l’anno della collaborazione con le altre Fondazioni della Toscana per realizzare progetti ad ampio respiro. “E’ stata istituita una commissione che avrà il compito di presentare e sostenere iniziative interprovinciali sempre nell’ottica di quelli che sono gli obiettivi a carattere sociale, culturale e dell’istruzione”.



