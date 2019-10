07.10.2019 h 21:24 commenti

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato: eletti nove soci con le nuove regole, ecco i nomi

Per la prima volta è stato utilizzato il nuovo sistema di elezione con la maggioranza semplice dei votanti scelti fra gli esponenti del mondo della cultura, dell'imprenditoria, del terzo settore e delle professioni

L’assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha eletto oggi pomeriggio, 7 ottobre, nove nuovi soci. Si tratta di Alberto Batisti, Andrea Belli, Marco Ciatti, Pietro De Maria, Anna Giannerini, Roberto Macrì, don Luciano Pelagatti, Elena Pieralli, Maurizio Sarti. Sono stati confermati per il secondo mandato Andrea Cavicchi, Mario Assuero Marchi, Giovanni Santi.

Per la prima volta è stato utilizzato il nuovo sistema di elezione con la maggioranza semplice dei votanti, come previsto dalle modifiche dell’articolo 22 dello Statuto apportate per garantire maggiore efficacia all’azione dell’ente (hanno recentemente ottenuto il via libera del ministero dell’Economia e Finanze).

Alla votazione si è arrivati dopo una impegnativa fase istruttoria che ha visto al lavoro il consiglio di indirizzo e la stessa assemblea dei soci che può indicare nuovi componenti segnandoli per scritto al consiglio di indirizzo. Sono stati individuati una serie di profili dei settori della cultura, del terzo settore, dell’imprenditoria e delle professioni che questa sera sono stati presentati all’assemblea.

Lo Statuto della Fondazione prevede che il numero massimo dei soci sia 120 (84 nominati dall’assemblea e 36 designati dagli enti del territorio). Prima di stasera i soci erano 93 (60 di elezione assembleare – di questi 10 donne e 50 uomini con un’età media di 72 anni) e 33 indicati dagli enti.

“L’elezione di nuovi soci è positiva ed è un segnale di apertura della Fondazione alla città - ha commentato il presidente Franco Bini - l’assemblea della Fondazione deve essere lo specchio di una comunità e di una città operosa in tanti e diversi settori. Siamo chiamati a rendere la nostra assemblea più ricca ed efficace, eleggendo donne e uomini che possono portare il loro contributo di competenze e umanità”.

Al voto non hanno partecipato, come da Statuto, i soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo. Hanno votato 40 soci.

Il consiglio, nella fase istruttoria, aveva indicato una serie di criteri di selezione individuati in un’ottica di rinnovamento dell’assemblea: rappresentatività ed esperienza; equilibrio di genere; età e ricambio generazionale; equilibrio per ambiti di impegno e professioni. I principi generali per l’elezione dei soci della Fondazione sono fissati dall’articolo 11 dello Statuto.

Ecco chi sono i nuovi soci

Alberto Batisti Pratese, insegna Storia della musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. È il direttore artistico della Camerata Strumentale “Città di Prato” e di “Rete To­scana Classica”. È stato critico musicale di Paese sera e di Repubblica, direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa, degli Amici della Musica di Perugia e della Sagra Musicale Umbra. Ha fondato il Premio di Composi­zione Sacra «Siciliani» con il Pontificio Consiglio della Cultura.

Andrea Belli Nato a Prato nel 1949, ha creato la propria azienda nel 1993 ed ancora oggi la sta gestendo con dedizione e propensione all’innovazione. È stato presidente provinciale di Confartigianato Imprese di Prato e ha presieduto l’Associazione Nazionale dei Tessili di Confartigianato Imprese. Nel 2018 gli è stata è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Marco Ciatti Nato a Prato, laureato in Storia dell’Arte nel 1977. So­printendente dell’Opificio delle Pietre Dure dal 2012 dove ha diretto i lavori di restauro su molti importanti capolavori. Dal 1998 è docente a contratto presso varie Università. Autore di oltre 400 pubblicazioni e di numerose conferenze sul restauro presso istituzioni culturali internazionali.

Pietro De Maria Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mo­sca nel 1990, Primo Premio al Concorso Dino Ciani Teatro La Scala (1990) e al Géza Anda di Zurigo (1994). Nel 1997 è Premio Mendelssohn ad Amburgo. Primo pianista italiano ad aver eseguito e inciso per DECCA l’opera omnia di Chopin, è Accademico di Santa Ce­cilia e docente al Mozarteum di Salisburgo.

Anna Giannerini Vive a Prato ed è madre di due figli. Diplomata al Liceo Classico, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze con una tesi in Diritto romano. Esercita la professione di avvocato, nell’ambito de diritto civile e amministrativo, con studio a Prato e a Bologna. Consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Prato dal 2010 al 2019.

Roberto Macrì Nato a Prato nel 1961. È sposato e ha quattro figli. Formato nell’associazionismo cattolico e nel volontariato sociale e civile. Bancario dal 1981 si impegna nella CISL fino a diventarne segretario regionale. Dal 2006 è presidente della Fondazione Opera Santa Rita. Cooperatore vicepresidente di Coop 22, presiede una società sportiva ed è consigliere della Fondazione Parsec.

Luciano Pelagatti È parroco e canonico capitolare della Cattedrale di Santo Stefano. E’ un profondo conoscitore delle tra­dizioni liturgiche e del patrimonio artistico e culturale del duomo. Gestisce le esigenze della cattedrale dal punto di vista liturgico, logistico e organizzativo.

Elena Pieralli Nata a Prato nel 1964, si è diplomata al Liceo Classico Cicognini e ha frequentato la facoltà di Giurispruden­za. Dal 2002 fa parte del gruppo dei volontari dell’As­sociazione Giorgio La Pira, che gestisce la mensa e il dormitorio. Ha fatto parte del consiglio direttivo e dal 2010 ne è presidente. Questi anni passati all’interno dell’associazione le hanno dato la possibilità di cono­scere da vicino persone e una parte significativa della città di Prato.

Maurizio Sarti Nato a Prato nel 1970, è sposato con due figli. Si è diplomato come perito tessile all’ITIS Buzzi ed è laureato in Economia e commercio. Sovrintende l’area commerciale e organizzativa del Lanificio Faliero Sarti, storica azienda fondata dal nonno nel 1949. Dal 2012 al 2015 è stato presidente di Pratofutura, dal 2018 è presidente di PratoTrade.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus