Fondazione CariPrato, pubblicato il bando di oltre un milione di euro per i contributi destinati alle associazioni

Chi partecipa per la prima volta al bando deve provvedere all’accreditamento on line, sempre attraverso il sito, entro e non oltre le ore 12 di martedì 13 febbraio facendo ricorso all’apposita procedura prevista dal link specifico del sito. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato mette a disposizione 1 milione e centomila euro , attraverso il bando per l’assegnazione dei contributi destinati ad associazioni, istituzioni ed enti che è pubblicato sul sito dell' ente.Anche il bando 2024 prevede che le richieste di contributo vengano presentate esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12 di martedì 20 febbraio, utilizzando il collegamento al sito della Fondazione Chi partecipa per la prima volta al bando deve provvedere all’accreditamento on line, sempre attraverso il sito, entro e non oltre le ore 12 di martedì 13 febbraio facendo ricorso all’apposita procedura prevista dal link specifico del sito.

Anche per il 2024 viene data priorità al settore educazione, istruzione e formazione, a cui vengono destinate il 40% delle risorse. La Fondazione, in questo ambito, è già impegnata anche nella promozione della seconda edizione del progetto Comunità educante per contrastare povertà educativa e abbandono scolastico. Agli investimenti nel settore culturale (arte, attività beni culturali) sono destinati il 30% dei contributi. Nel settore del volontariato della filantropia e della beneficenza, a cui viene destinato l’altro 30%, la Fondazione intende continuare a farsi promotrice anche di iniziative coordinate per evitare dispersione di forze e rispondere con efficacia a situazioni di emergenza e fragilità sociale.