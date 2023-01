17.01.2023 h 13:49 commenti

Fondazione CariPrato, oltre un milione di euro per finanziare progetti sul territorio

Da domani online il bando il 40% delle risorse destinate al settore educazione, istruzione e formazione, il 30% alla cultura i rimanenti al terzo settore in particolare al mondo del volontariato della filantropia e della beneficienza

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato apre domani, mercoledì 18 gennaio, il bando per l’assegnazione dei contributi destinati ad associazioni, istituzioni ed enti a disposizione 1milione e centomila euro che saranno distribuiti per il 40% al settore educazione, istruzione e formazione, per il 30% a quello culturale e i rimanenti al terzo settore in particolare al mondo del volontariato della filantropia e della beneficienza.

Una scelta di prospettiva che la presidente, Diana Toccafondi, ha ribadito con determinazione nel Documento programmatico e previsionale 2023 e che è stata condivisa dal Consiglio di Indirizzo: “La Fondazione continuerà a cercare di rispondere alle domande del territorio - spiega - Le necessità, le sofferenze e il disagio di tanta parte della popolazione esigono una nuova assunzione di responsabilità da parte dell’intera comunità e richiedono, alla Fondazione, anche un rinnovamento del paradigma di intervento sia sul fronte del metodo che dei contenuti”.

Anche il bando 2023 prevede che le richieste di contributo vengano presentate esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 16 febbraio, utilizzando il collegamento al sito della Fondazione www.fondazionecrprato.it.

Chi partecipa per la prima volta al bando deve provvedere all’accreditamento on line, sempre attraverso il sito, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 9 febbraio facendo ricorso all’apposita procedura prevista dal link specifico del sito.