26.03.2018 h 18:59 commenti

Fondazione Cariprato, nominato il nuovo cda. Ecco da chi sarà composto

Tre conferme e tre novità per quest'organo sociale. Il Consiglio d'indirizzo ha anche formalizzato l'ingresso di Domenico Antonio Mazzone come nominato degli enti culturali

Il nuovo Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Cariprato, presieduto dall'imprenditore Franco Bini, dà il via al suo mandato alla guida dell'ente. Oggi, lunedì 26 marzo, ha nominato i componenti del Cda. All'interno ci sono delle confereme e delle novità. Tra le prime troviamo i nomi dell'imprenditore Stefano Betti, dell'architetto Claudio Cerretelli e dell'avvocato Gabriele Pica Alfieri; tra i secondi Irene Gorelli, l'imprenditore Roberto Palmucci e l'architetto Luigi Scrima, membro del precedente Consiglio d'indirizzo. A proposito, l'attuale Consiglio registra una novità rispetto a quanto uscito dal voto di fine febbraio. Il primo dei non eletti, il commercialista Domenico Antonio Mazzone, diventa comunque membro di questo organo ma tra i nominati, come rappresentante degli enti culturali.