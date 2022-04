05.04.2022 h 17:30 commenti

Fondazione CariPrato, Bini lascia dopo quattro anni. Parte la corsa alla successione

Il presidente si congeda augurando al successore un cammino meno travagliato. In pole position resta l'imprenditore Giovanni Santi. L'Assemblea dei soci si riunirà il 10 maggio per eleggere metà del nuovo Consiglio d'indirizzo

"Spero che il prossimo presidente metta al primo posto la città rispetto a interessi di parte". E' la frase con cui Franco Bini lascia la guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato dopo quattro anni di mandato. Parole forti e significative che rispecchiano l'impegno profuso per tenere testa a un periodo turbolento contrassegnato da incertezza sui rendimenti e quindi sulle risorse da distribuire, Covid, ricorsi giudiziari contro la riforma dello statuto da lui voluta. "Rifarei tutto quello che ho fatto - afferma Bini - perché lascio un ente con un patrimonio rafforzato, più aperto alla città e all'innovazione. Non si deve aver paura di intraprendere nuove strade. Restare immobile di fronte ai cambiamenti è sbagliato. Per il resto ben venga la pluralità di idee ma credo che stavolta si sia di fronte a un accanimento giudiziario".

Tra poche settimane Bini tornerà a fare l'imprenditore tessile a tempo pieno. Chi prenderà il suo posto? Il presidente viene scelto tra i 16 membri del Consiglio d'indirizzo, metà designati dagli enti (Comune, Provincia, Camera di commercio, ordini professionali, categorie economiche, enti museali, università e da quest'anno Diocesi), metà eletti dall'assemblea dei soci. Le candidature sono 19 di cui 6 sono i consiglieri uscenti al primo mandato. I nomi degli altri 13 non sono stati forniti perchè devono ancora passare il vaglio della commissione elettorale per verificarne i criteri di eleggibilità ma è data per certa la presenza dell'imprenditore Giovanni Santi, considerato tra i papabili nuovi presidenti. L'assemblea si riunirà il 10 maggio. A norma del nuovo statuto, solo le prime due votazioni saranno a maggioranza dei due terzi, poi si scenderà a quella semplice e questo dovrebbe evitare la lunga paralisi di quattro anni fa. Ieri, 4 aprile, l'assemblea ha designato quattro nuovi soci che saranno proclamati nella seduta del 10 maggio. Si tratta del medico Enrico Mencattini, della docente universitaria Monica Pratesi, dell'imprenditore Roberto Palmucci e della commercialista Paola Spadoni, quest'ultimi già nell'ente come membro del cda uscente e segreteria generale della Fondazione. Con loro il numero dei nuovi ingressi durante il mandato di Bini sale a una quarantina. Oggi complessivamente sono 132 di cui 96 uomini.

I NUMERI DEL MANDATO

Il patrimonio netto è passato da 73 milioni e 960 mila euro a 75 milioni e 103 mila euro. L’avanzo dell’esercizio del quadriennio si attesta su 5 milioni e 383 mila euro, mentre il fondo stabilizzazione erogazioni - una sorta di tesoretto disponibile per le necessità della comunità locale - è passato da 3 milioni e 838 mila euro a 4 milioni e 496 mila euro.

Le campagne di sostegno ai progetti delle realtà del territorio, attuate anche attraverso il bando annuale per i contributi, hanno visto un impegno complessivo di 4 milioni e 221 mila euro.

La Fondazione, in quattro anni, è intervenuta con 1 milione e 541 mila euro sul fronte dell’educazione, istruzione e formazione; con 1 milione e 167 mila euro per arte, attività e beni culturali; con 1 milione e 212 mila euro per il volontariato, filantropia e beneficienza. Alla salute pubblica, per le misure straordinarie contro la pandemia, sono andati 300 mila euro.

All’assemblea sono stati presentati anche i numeri che chiudono il 2021. Sono stati erogati in tutto contributi per 1milione e 103 mila euro. Con circa 363 mila euro sono stati sostenuti 75 progetti di enti e associazioni; 200 mila euro sono stati utilizzati per il Progetto Insieme, iniziativa di rete per il supporto sociale del dopo pandemia; 114 mila euro sono andati per l’attività del Pin; 110 mila euro alla Camerata strumentale; 106 mila euro alla Diocesi di Prato e alle parrocchie; 85 mila euro all’Emporio della solidarietà.