10.12.2019 h 17:40 commenti

BuzziLab, pronta la bozza della nuova Fondazione. La scuola socio di maggioranza

All'Istituto dovrebbero essere assegnate il 60% delle quote e la parte di lavoro contoterzi dovrebbe essere gestita dal Pin. Ora si aspetta il via libera del consiglio d'istituto ma non è chiaro se il voto avverrà già domani

a.a.

La bozza per la Fondazione del Buzzi è pronta. A farne parte la Regione e la scuola che manterrà la quota maggioritaria, probabilmente il 60%. Nello statuto viene ribadito il ruolo dell’Istituto tecnico all’interno del sistema moda, stabilito che la Fondazione si occuperà della formazione e della gestione del laboratorio per quanto riguarda la parte didattica. Tra l’altro con la “bomba” BuzziLab molti dei tirocini prevista dall’alternanza scuola lavori non si sono potuti organizzare.Al Pin, invece, verrà affidata la gestione del laboratorio contoterzi, ma il suo operato sarà sempre supervisionato dalla Fondazione.Il documento, che dovrebbe definire i ruoli dei vari attori, è stato trasmesso al preside Alessandro Marinelli e ai membri del consiglio d’istituto nella tarda serata di ieri, 9 dicembre.Domani è previsto un nuovo consiglio d’istituto ma non è chiaro se si discuterà della Fondazione visto i tempi ristretti per analizzare la proposta. I genitori, infatti, da settembre chiedono di poter visionare una bozza in modo, eventualmente, da chiedere chiarimenti a professionisti anche sulla responsabilità legale che la firma comporterebbe.Il Pin, quindi, gestirà la parte commerciale, quella amministrativa e del personale, la forma giuridica doverebbe garantire maggiore chiarezza sui proventi che saranno destinati alla scuola e la presenza della Regione, per usare le parole della consigliera Ilaria Bugetti “accompagna e rafforza l’idea dell’importanza dell’istituto nel sistema moda contribuendo ad un modello di gestione scolastica, unico in Italia”.Per la costituzione della Fondazione servono 50 mila euro, 10 probabilmente verranno messi dalla regione gli altri dall’Ufficio scolastico regionaleA questa idea di condivisione si avvicina un esperimento in Trentino, che però essendo una Regione a statuto speciale ha regole diverse, e in parte può rifarsi a quella dell’Opificio delle pietre dure di Firenze che unisce la parte didattica formativa post diploma con quella commerciale.A questo punto il Consiglio d’istituto può chiedere anche di modificare una parte della proposta che quindi dovrebbe poi ricominciare l’iter. “La nostra – conclude Bugetti – è una bozza non imponiamo niente a nessuno”.