06.08.2020

Folle fuga in auto dopo il furto di sigarette: arrestato giovane pregiudicato

A bordo di una Panda rubata ha prima speronato una vettura della polizia, poi ha fatto un incidente e, nonostante una caviglia fratturata, ha cercato di scappare a piedi ma è stato bloccato

Ha cercato in tutti i modi di sfuggire alla polizia, che lo inseguiva dopo un furto ai danni di una tabaccheria di via Montalese. Prima a bordo di un'auto rubata, con la quale ha anche speronato una delle vetture della polizia. Poi a piedi, nonostante una caviglia fratturata nella rocambolesca fuga. Ma alla fine è stato preso dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno quindi arrestato il fuggitivo.

Si tratta di un 25enne italiano, pregiudicato, che ora dovrà rispondere di una sfilza di reati: dal furto alla ricettazione, dalla resistenza a pubblico ufficiale al danneggiamento aggravato. Il 25enne si trova adesso piantonato in ospedale dove è ricoverato per la frattura giudicata guaribile in 30 giorni. Appena dimesso sarà portato in carcere.

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 4 agosto quando, intorno alle 16, è scattato l'allarme per un furto commesso da un giovane in una tabaccheria dove aveva rubato alcuni pacchetti di sigarette dopo aver distratto il titolare con la scusa di cambiare dei soldi. Il ladro era stato visto allontanarsi su una Panda rubata il giorno precedente in una officina di Montemurlo.

L'auto è stata quindi intercettata da una pattuglia della Mobile in via Pier della Francesca a Bagnolo. Ma il conducente, invece di fermarsi, è salito sul marciapiede e ha iniziato una fuga a folle velocità. Inseguito da più auto della polizia, ne ha anche speronata una, prima di perdere il controllo del mezzo e schiantarsi con una ruota bucata contro le transenne della rotatoria di via Vella e via Mozza di Gelli. Sceso dall'auto, nonostante la caviglia frattura nell'incidente, ha di nuovo cercato la fuga ma è stato bloccato.

Il giovane è accusato anche di una serie di furti messi a segno i giorni scorsi ai danni di giovani, sempre avvicinati con la scusa di cambiare una banconota.