26.03.2021 h 17:49 commenti

Folla al centro Pegaso 2 per la vaccinazione, deve intervenire la polizia municipale

Per il pomeriggio convocati 80 "estremamente fragili" per il siero Moderna e 180 per il vaccino Astra Zeneca. Si è creato un assembramento pericoloso per il rischio di contagio. Biffoni: "Inammissibile, venga accertato di chi è la responsabilità". Belgiorno: "Totale caos organizzativo"

E' dovuta intervenire anche la polizia municipale, nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, in via Galcianese per l'assembramento di persone che si è formato all'esterno del centro Pegaso 2, destinato alle vaccinazioni. Decine di persone accalcate fuori dalla struttura, in attesa del proprio turno.



A segnalare il problema anche alcune delle persone in attesa: "Per la vaccinazione dei fragili - dice una di loro - si è creata una fila di persone ammassate senza che nessuno abbia iniziato a chiamare e senza rispetto neanche indicativo degli orari di prenotazione. Ma non siamo fragili?".

Il problema, secondo quanto ricostruito dal dottor Giuseppe Vannucchi, responsabile del centro Pegaso 2, si sarebbe creato per l'alto numero di prenotazioni raccolte per oggi dalla Regione. Nell'arco del pomeriggio sono stati chiamati infatti 80 "estremamente fragili", cui è destinato il siero Moderna, che si sono aggiunti ai 180 da vaccinare con l'AstraZeneca. In tutto quindi 260 persone. Ieri, invece, gli appuntamenti ai superfragili erano stati solo 30. Il fatto che questa particolare categoria di persone sia spesso accompagnata da un parente, ha fatto sì che il numero di persone in attesa aumentasse ulteriormente.

Le vaccinazioni con Moderna e AstraZeneca vengono fatte al secondo piano della struttura, mentre il primo piano è dedicato ai vaccini Pfizer per gli ultra80enni. Evidentemente, alla luce di quanto successo oggi, qualcosa nell'organizzazione dovrà essere riveduta, non essendo quella attuale in grado di reggere l'urto di così tante persone da vaccinare.

Secondo la ricostruzione ufficiale fornita in serata dall'Asl Toscana Centro oggi all’hub ex Creaf Pegaso 2 sono stati somministrati 264 vaccini, 176 dosi di Astrazeneca ed 88 Moderna per le persone fragili. "Molte persone in programma per il pomeriggio di oggi - si legge in una nota - sono arrivate in anticipo rispetto all’orario ed accompagnate da un congiunto. Il personale di vigilanza del Centro vaccinale ha provveduto a distribuire le persone in attesa nei due accessi alla struttura in modo da permettere l’afflusso in modo regolare. Alle 16.30 è stato rilevato l’intervento di persona non autorizzata che non ha permesso a circa 50 persone di stazionare nel secondo accesso da via Galcianese ed ha intimato a chi stava attendendo di ritornare sull’accesso principale da via Dossetti creando una sovrapposizione delle file e disordine nell’ordine di accesso. L’Azienda sta effettuando un approfondimento su quanto accaduto e sta identificando la persona non autorizzata che ha creato disordine negli accessi alla struttura".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Matteo Biffoni: "E' inammissibile quanto avvenuto oggi al Pegaso 2 - le sue parole -. Chiediamo che vengano fatti accertamenti per capire di chi è la responsabilità".

In via Galcianese, chiamato da alcuni cittadini, si è recato anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno: "Ho verificato una situazione di totale caos organizzativo - dice -. A fronte di quasi 300 persone in attesa c'è una sola guardia giurata. Non viene rispettato il distanziamento, non c'è la misurazione della temperatura, con decine di persone ammassate. Un'organizzazione completamente fallimentare"