26.02.2020 h 15:08 commenti

Foglio di via ai leader di Si Cobas, il Tar censura il questore: "Provvedimento illegittimo"

Luca Toscano e Sarah Caudiero vincono la battaglia contro il provvedimento emesso nei loro confronti lo scorso maggio in seguito ad una manifestazione dei lavoratori. Nessuna giustificazione a reggere la scelta di tenere i due sindacalisti lontani da Prato

nadia tarantino

Nessun profilo di pericolosità sociale, nessun presupposto che dimostri l'attitudine e l'abitudine ad attività delinquenziali, nessuna pezza di appoggio, insomma, per inserire Luca Toscano e Sarah Caudiero, leader di Si Cobas, nell'elenco delle persone che devono stare lontane da Prato. Il Tar ha bocciato il foglio di via, firmato dal questore Alessio Cesareo, notificato lo scorso 27 maggio ai due sindacalisti impegnati nella difesa dei lavoratori stranieri. La sentenza è arrivata oggi, mercoledì 26 febbraio, a pochi giorni dal pronunciamento del Consiglio di Stato che aveva confermato la sospensiva dell'efficacia del foglio di via contro la quale la questura aveva presentato ricorso. Luca Toscano e Sarah Caudiero, assistiti dall'avvocato Letizia Bertolucci, hanno vinto la loro battaglia. A differenza di quanto chiedeva la questura (condannata a pagare tremila euro di spese processuali) , non dovranno né comunicare né giustificare la loro presenza a Prato.Mettendo in fila una serie di motivi a sostegno della richiesta di annullare il foglio di via, non ultimo 'l'arbitraria compressione dell'attività sindacale”, i Si Cobas hanno lamentato “violazione di legge ed eccesso di potere”, e le ragioni del questore per motivare il provvedimento non hanno convinto il tribunale amministrativo.L'unico fatto circostanziato finito nelle carte del Tar è quello del 15 aprile 2019 in via Gestri quando ci fu una manifestazione dei lavoratori davanti ad un'azienda cinese che richiamò diverse pattuglie della polizia. Una protesta che – e i due Si Cobas lo hanno fatto notare – portò ad un accordo sindacale che riconobbe le pretese dei manifestanti. “Detto episodio – scrive il Tar – costituisce l'unico specificatamente indicato e, comunque, è insufficiente a motivare la misura”.Altro punto su cui il Tar è stato chiamato a valutare la sussistenza del foglio di via, è stato quello legato alla “illogicità e contradditorietà” lamentata da Toscano e Caudiero, perché da una parte sono stati qualificati come soggetti pericolosi e dall'altra è stata concessa la possibilità di esercitare a Prato l'attività sindacale, “quella stessa attività richiamata a fondamento della misura applicata con riferimento alla manifestazione in via Gestri”.“La misura del foglio di via – si legge nella sentenza – desta perplessità perché i due sindacalisti mettono le proprie energie vitali a disposizione non di attività costituenti reato quanto all'attività sindacale che non per questo è esente dall'applicazione di misure di prevenzione ma la valutazione della pericolosità deve essere oggetto di un accertamento particolarmente approfondito”. Quanto alle segnalazioni a carico dei due Si Cobas inviate all'autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine – molte relative all'inosservanza del foglio di via, per l'appunto – il tribunale amministrativo ha evidenziato che “non solo non risulta una condanna ma nemmeno un rinvio a giudizio”.