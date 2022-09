13.09.2022 h 18:07 commenti

Foglio con minacce di morte lasciato sul banco del consigliere Belgiorno in Consiglio comunale

L'assise tornava a riunirsi oggi dopo la pausa estiva. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha subito avvertito il presidente Gabriele Alberti e allertato la Digos: "Non mi farò intimidire"

Un foglio con minacce di morte è stato trovato, nel pomeriggio di oggi 13 settembre, dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno al suo posto nel Salone comunale. E' successo nel corso nel Consiglio comunale che tornava a riunirsi dopo la pausa estiva. E' stato lo stesso Belgiorno a darne comunicazione ai colleghi consiglieri e al presidente Gabriele Alberti. E' stata poi avvertita la Digos e una denuncia dettagliata sarà presentata nelle prossime ore.

La minaccia "Morte ai fasci" è scritta a mano su un foglio a protocollo, di quelli utilizzati a scuola. C'è anche la firma, con la A cerchiata usata dagli anarchici. "Il foglio è stato messo da qualcuno dentro la mia cartellina al mio posto - ha spiegato Belgiorno -. L'ho subito notato quando ho aperto la cartellina". Sono stati subito controllati anche gli altri scranni, a partire da quelli del centrodestra, ma in nessun altro è stato trovato qualcosa.

"Non mi farò intimidire - ha aggiunto Belgiorno -. Il mio impegno politico per la città e per i pratesi continuerà con la stessa determinazione e la stessa passione di sempre".

Resta da capire chi possa aver lasciato il messaggio. L'accesso al Salone consiliare non è libero, ma è anche vero che sono passate alune settimane dall'ultima volta che si è riunito il Consiglio e quindi non è semplice capire da quanto tempo il foglio minatorio fosse lì.