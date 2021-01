08.01.2021 h 18:32 commenti

Focolaio in una rsa: positivi al Covid 38 anziani ospiti e 10 operatori

La situazione è emersa al Pio istituto Santa Caterina dei Ricci dopo i tamponi a tappeto fatti in seguito alla positività di un membro del personale. Intanto prosegue senza intoppi la campagna di vaccinazioni dell'Asl

Scoppia un focolaio Covid nella rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci di via San Vincenzo. Ci sono 38 anziani positivi su 100 e 10 operatori su 94 per un totale di 48 persone contagiate. Questo è l'esito pesante dei tamponi a tappeto effettuati lo scorso 6 gennaio dopo l'emersione di un caso di positività tra gli operatori. Una degli anziani risultati positivi era stata vaccinata lo scorso 30 dicembre. Questa struttura infatti ha inaugurato il piano delle vaccinazioni nelle rsa pratesi. Ricordiamo che il vaccino protegge le persone a cui viene inoculato dopo circa un mese dalla prima dose (per la precisione 7 giorni dopo la seconda che avviene dopo 21 giorni dalla prima). Non c'è quindi, contraddizione scientifica nel contagio registrato dall'anziana che il 30 dicembre ha ricevuto la prima dose. Al momento gli ospiti positivi sono stati isolati dagli altri all'interno della stessa struttura di via San Vincenzo.Diamo ora un'occhiata alle vaccinazioni nelle altre rsa secondo i dati diffusi dai vertici dell'Asl nel corso della commissione 5 del Comune di Prato che si è tenuta oggi pomeriggio, 8 gennaio, fino a che i lavori non sono stati interrotti a causa della mancanza del numero legale ( LEGGI ). A ieri è stato vaccinato il 50% degli ospiti negativi pari a 320 persone. Si prosegue fino al 16 gennaio estendendo il servizio anche ai centri diurni per i disabili e alle residenze assistite.Veniamo al fronte delle vaccinazioni per i sanitari che in tutto sono 5mila. La dottoressa Daniela Matarrese, direttrice del Santo Stefano, ha specificato che gli ospedalieri vengono vaccinati nell'ala sud appena inaugurata per un totale di 150 persone al giorno ma che con una dose maggiore di vaccini a disposizione è pronta a raddoppiare le squadre e ad attivare anche l'ala nord per arrivare a 300 persone vaccinate al giorno. Cosa che sarà possibile con l'arrivo del vaccino Moderna. Sempre a ieri sono stati vaccinati un migliaio di sanitari e sono in programma altre 400 vaccinazioni fino a lunedì.A livello di Asl Toscana Centro sono terminate le prime 8.600 dosi inviate. Ieri ne sono arrivate altre 7mila. Non risultano situazioni avverse fatta eccezione per un caso di sincope. Fondamentale per la verifica di eventuali reazioni, sarà la somministrazione della seconda dose che inizierà dal 17 gennaio.Sul fronte delle prenotazioni dei medici che tanti problemi ha registrato in questi giorni, va detto che per gli ospedalieri è ancora aperto e ha posti a disposizione anche negli altri ospedali della zona, Careggi compresa. Per gli altri, in particolare per chi non era riuscito a fare la preiscrizione a dicembre, si dovrebbe attuare una sorta di recupero al termine di questo primo giro di vaccinazioni. La dottoressa Tattini, responsabile dei servizi territoriali, ha specificato che i 40 medici Usca sono tutti prenotati.La presidente della commissione 5, Rosanna Sciumbata, ha sottolineato il fatto che gli infermieri territoriali non sono ancora abilitati alla prenotazione per ricevere il vaccino. I responsabili del servizio hanno garantito che presto tale possibilità sarà estesa a tutti.