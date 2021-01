30.01.2021 h 18:36 commenti

Focolaio Covid nella rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci, la procura apre un'inchiesta

Il procuratore Giuseppe Nicolosi ha dato il via alle indagini dopo la relazione depositata dalla Asl. Il virus ha già fatto 12 morti. Accertamenti sulle norme anticontagio e sul rispetto delle procedure. Al momento non ci sono ipotesi di reato ma potrebbe profilarsi quella di epidemia colposa

Centodue anziani contagiati su 103 e una ventina tra infermieri e operatori sociosanitari . Sul focolaio di coronavirus nella rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci che ha già fatto 12 morti – l'ultimo, un uomo di 94 anni, oggi, sabato 30 gennaio – il procuratore Giuseppe Nicolosi ha aperto un fascicolo. Al momento non ci sono ipotesi di reato e non ci sono indagati ma novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni sulla scorta della relazione depositata in procura dalla Asl e sui primi riscontri degli accertamenti ordinati per chiarire quanto successo. Quello che per adesso è solo un fascicolo per raccogliere gli elementi utili a delineare il quadro generale del focolaio, potrebbe trasformarsi in una inchiesta per epidemia colposa. Il primo obiettivo degli investigatori è ricostruire come e quando il virus è entrato nella rsa di via San Vincenzo, gestita dalla cooperativa Sarah e spiegare non tanto la velocità con cui si è diffuso quanto l'aver contagiato il cento per cento degli anziani ospiti e una buona fetta di dipendenti. Importante sarà accertare le misure di prevenzione adottate dalla rsa nell'ambito dell'emergenza sanitaria e il rispetto delle stesse.

La rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci è stata la prima, tra le 18 presenti sul territorio, ad aprire le porte alla campagna di vaccinazione: una scelta non casuale, ma dettata dal fatto che in quel momento – era il 30 dicembre – si trattava di una struttura senza casi di coronavirus. Campagna interrotta, proprio a causa dell'emergere del focolaio, dopo che era stata somministrata la prima dose a 39 ospiti.

Già la Asl e già la cooperativa Sarah stanno lavorando ad un'indagine interna per verificare la correttezza delle procedure seguite allo scopo di evitare lo sviluppo di focolai. Il primo ad accusare i sintomi del virus era stato, a inizio gennaio, un operatore sanitario. Sintomi confermati dal tampone, poi esteso agli anziani con il risultato che conosciamo: tutti, tranne uno, positivi. Ogni settimana gli ospiti vengono sottoposti al tampone di controllo: qualcuno è già guarito, qualcuno è positivo con bassa carica virale, altri sono ancora nel pieno dell'infezione.



