12.01.2021 h 17:11 commenti

Focolaio Covid in rsa: tutti gli anziani sono positivi. Per fortuna al momento nessuno sta male

Solo uno dei 103 ospiti del Pio Istituto Santa Caterina ha il tampone negativo. Contagiati anche 22 operatori sanitari. Nessuno ha avuto bisogno del trasferimento in ospedale. Per l'Asl già la prima dose del vaccino avrebbe fornito una copertura parziale

Si allarga ulteriormente fino a coinvolgere tutti gli ospiti, il focolaio Covid scoppiato nella rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci in San Vincenzo a Prato. Dai 46 positivi registrati ieri, in poche ore siamo arrivati a oltre il raddoppio. In particolare su 103 anziani c'è solo un negativo e due sono a bassa carica. Il resto sono positivi. Numeri a cui vanno aggiunti i 22 operatori positivi. Va specificato che sono tutti paucisintomatici. In serata è prevista una riunione dell'Asl per capire se lasciare i positivi all'interno della struttura, spostarli tutti o una parte.

Molti degli anziani contagiati sono stati vaccinati il 30 dicembre e nei giorni successivi, ma ricordiamo che secondo gli esperti il vaccino scherma le persone dopo un mese dalla somministrazione. Il fatto che nessuno dei vaccinati al momento abbia accusato sintomi gravi, fa pensare all'Asl che già la prima dose potrebbe dare una copertura tale da evitare le complicazioni. Ma su questo punto è necessario fare ulteriori studi.

L'insorgere di sintomi sospetti in un operatore ha portato, lo scorso 6 gennaio, all'effettuazione di tamponi a tappeto a ospiti e personale. Nelle ore successive, via via che arrivava l'esito del tampone, si è delineato un vero e proprio focolaio con numeri in crescita giorno dopo giorno nonostante la divisione tra positivi e negativi e la presa in carico della struttura da parte dell'Asl. Ora, purtroppo, siamo al completo.