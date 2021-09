05.09.2021 h 11:10 commenti

Focolaio Covid alla Rsa di Iolo: 44 i contagiati tra ospiti e operatori, più della metà a bassa carica

I tamponi molecolari hanno confermato e aggravato la situazione emersa dopo il giro di quelli rapidi. Per cinque anziani è stato deciso in via precauzionale il ricovero in ospedale vista l'età e le precedenti patologie. Gli altri stanno bene

E' un vero e proprio focolaio Covid quello che si è sviluppato all'interno della Rsa di Iolo, dove poco meno della metà degli anziani ospiti e un terzo degli operatori è risultato positivo. Per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi si tratti di positività a bassa carica, probabilmente per il fatto che si tratta di persone tutte vaccinate lo scorso gennaio. Per cinque ospiti che hanno manifestato sintomi è stato comunque deciso in via precauzionale il ricovero in ospedale, anche in considerazione dell'età avanzata e dello stato di salute già compromesso da altre patologie. In particolare sarebbe solo uno a manifestare sintomi più gravi.

Il campanello d'allarme era scattato il 1 settembre, quando dal consueto giro di controllo con i tamponi rapidi era emersa la positività di tre ospiti e un operatore nella struttura gestita dalla cooperativa Sarah e dalle suore domenicane di Santa Maria del Rosario. L'Asl aveva dunque effettuato per tutti il test molecolare e i risultati non hanno lasciato dubbi: su 71 anziani, i positivi sono 29, la metà dei quali a bassa carica, mentre su 45 operatori in 15 sono risultati infettati, nessuno con sintomi. La Rsa è stata messa in quarantena, con la divisione rigida tra gli ospiti infetti e quelli che invece sono risultati negativi. Per il personale contagiato è stato invece disposto l'isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri controlli a tappeto con i tamponi molecolari.