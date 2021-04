02.04.2021 h 18:32 commenti

Focolai nelle aziende del territorio, gli ispettori Asl intensificano i controlli

Lo ha deciso il dipartimento di prevenzione alla luce dei dati che evidenziano molti contagi negli ambienti di lavoro. Si comincia proprio da qui

Gli ispettori Asl potenzieranno i controlli nelle aziende del territorio per verificare il rispetto dei protocolli e delle normative antiCovid tra dispositivi, distanziamento e misure igieniche. Lo ha deciso il dipartimento di prevenzione alla luce dei dati sui contagi che danno alla provincia di Prato la maglia nera italiana in rapporto alla popolazione e dei focolai che sono stati riscontrati nei luoghi di lavoro. E' proprio da qui che l'Asl partirà per capire cosa non abbia funzionato e se ci siano state delle mancanze. L'idea di base è che l'input del contagio sia familiare ma che una volta in azienda il positivo contagi i colleghi. Se si tratti di comportamenti sbagliati a livello personale o aziendale, è tutto da vedere e saranno gli ispettori dell'Asl a stabilirlo.

I controlli riguarderanno anche le attività a conduzione cinese perché dai dati giornalieri sui contagi emerge una presenza orientale che si attesa attorno al 20-25%. Siamo lontanissimi dall'immagine della comunità cinese ligia alle regole e chiusa in casa che ha contrassegnato la prima fase della pandemia esattamente 12 mesi fa e che ha contribuito a fare di Prato una delle province con i contagi più bassi d'Italia. Altra differenza: all'epoca c'era un lockdown totale e le aziende, a cominciare da quelle tessili che sono il cuore pulsante del territorio, erano chiuse. Ora che invece è stata lasciata la possibilità di lavorare vediamo la differenza in termini di contagi ed è da qui che l'Asl vuole partire per cercare di capirne di più ed eventualmente per intervenire. Anche per il sindaco Biffoni le dinamiche lavorative possono aver fatto la differenza in un città densa e con tantissime attività produttive quale è Prato. "Guarda caso - afferma il primo cittadino - le zone della Toscana che più di ogni altro patiscono, sono quelle ad alta densità abitativa, dove ci sono tante aziende e dove la gente si muove per lavoro".