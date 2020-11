05.11.2020 h 11:36 commenti

Focolai di Covid in tre rsa: positivi circa la metà dei tamponi fatti a ospiti e operatori

Si tratta della Margherita di Paperino e delle struttura di San Quirico e Sasseta. L'Asl ha già inviato le squadre Girot per isolare i contagiati e sostituire il personale risultato infetto. Da oggi il Datini diventa hotel Covid

Non arrivano buone notizie dall'esito dei tamponi fatti in tre rsa del pratese dove sono emersi nei giorni scorsi casi di positività. Si tratta della Margherita di Paperino e di quelle di San Quirico e Sasseta, dove circa metà dei test eseguiti su ospiti e personale è risultato positivo al coronavirus. Molto meglio, per fortuna, è andata alla rsa di Cicignano: anche in questo caso era scattato un giro di controllo dopo la positività di un operatore ma qui, per fortuna, nessun altro è risultato positivo. E da oggi apre ufficialmente l'hotel Covid al Datini di via Marco Roncioni, che ospiterà persone in isolamento che non possono trascorrere la quarantena a casa.

Tornando alle rsa dove sono stati scoperti i focolaio, l'Asl ha inviato già le squadre Girot per prendere in mano la situazione, isolando gli ospiti positivi da quelli negativi e sostituendo il personale risultato contagiato. Tra San Quirico e Sasseta sono stati 81 i tamponi fatti, mentre alla Margherita di Paperino tra ospiti e operatori sono stati testati in 107. In entrambi i casi circa la metà dei tamponi è risultato positivo.