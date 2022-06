12.06.2022 h 23:31 commenti

Flop dei Referendum sulla giustizia, in provincia di Prato ha votato solo il 17,4%

Tutti e cinque i quesiti sono rimasti lontanissimi dal quorum anche a livello nazionale e sono quindi risultati nulli a prescindere dallo scrutinio

Clamoroso flop per il Referendum popolare abrogativo 2022 in materia di giustizia che è rimasto lontanissimo dal raggiungimento del quorum del 50% +1. In provincia di Prato l'affluenza si è fermata al 17,4%, con nemmeno un elettore su cinque che si è recato ai seggi. Il comune di Prato è stato quello con la percentuale più alta (17,9%) mentre Vernio ha quella più bassa (14%). Anche a livello nazionale la percentuale di votanti è rimasta lontanissima dal quorum e quindi tutti e cinque i quesiti, inerenti la giustizia, sono risultati nulla, a prescindere dallo spoglio dei voti che è iniziato dopo le 23 con la chiusura dei seggi. Anche l'ultimo referendum abrogativo, quello sulle trivelle del 2016, non aveva raggiunto il quorum, ma in quel caso i votanti in provincia di Prato erano stati il 28,5%.