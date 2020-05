30.05.2020 h 13:00 commenti

Flash mob davanti all'Inps per chiedere il pagamento della cassa integrazione

L'iniziativa lanciata sulle pagine Facebook da Michelangelo Cicogna è andata in scena questa mattina. L'organizzatore: "Ho tre mesi di arretrato dell' affitto, per riuscire a sopravvivere ho dovuto chiedere aiuto a mia madre"

Un flash mob per sollecitare il pagamento della cassa integrazione. Dopo aver lanciato l’iniziativa sulle pagine facebook “La cassa integrazione che non arriva”, questa mattina 30 maggio, Michelangelo Cicogna commesso pratese di un negozio a Firenze, insieme a un ristretto gruppo di lavoratori, ha organizzato una protesta silenziosa davanti alla sede dell’Inps di via Valentini. “Da quattro mesi aspettiamo il pagamento della cassa integrazione – ha spiegato – e a oggi non è arrivato nulla nonostante le promesse del governo. Ho tre mesi di affitto arretrati da pagare e fatico ad arrivare alla fine del mese tanto che ho dovuto chiedere aiuto al Comune di Prato e a mia madre che dalla Lombardia mi ha spedito un po’ di soldi”.

La manifestazione, autorizzata dalla questura si è svolta secondo le regole imposte dai protocolli a tutela della salute. “In tanti avrebbero voluto partecipare, ma i protocolli sono rigidi e così siamo solo in quattro. Io ho seguito sempre tutte le regole – spiega Cicogna – anche per fare questo flash mob mi sono adeguato a una burocrazia assurda, ma è l’Inps che non rispetta i patti. Se un cliente si presenta al mio negozio per un problema sull’acquisto sono io a doverlo risolvere anche se non è colpa mia, lo stesso atteggiamento me lo aspetto dall’Inps che deve fare pressione sul governo per ottenere i pagamenti”.



