Fiumi in piena, un senzatetto salvato sotto il ponte Mercatale. Crollo in via di Filettole

Le abbondanti piogge della notte hanno fatto alzare il livello di tutti i corsi d'acqua. Paura stamani per la persona intrappolata in un arcata: sono intervenuti i vigili del fuoco per metterla in salvo

Nel video di Salvatore Crescitelli il momento del salvataggio



Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, stamani 2 febbraio, per recuperare una persona che era rimasta bloccata all'interno dell'arcata del ponte Mercatale, a causa dell'ingrossarsi del fiume Bisenzio. L'allarme è stato dato intorno alle 9.30 dai volontari della ronda della Caritas. Il senzatetto aveva trascorso la notte nell'intercapedine del ponte ma stamani non era più in grado di lasciare il rifugio. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e messo in salvo. Si tratta di un cittadino afghano. Sempre a causa della pioggia in via di Filettole, all'altezza del civico 8, si è verificato lo smottamento di un muretto a secco che ha invaso la sede stradale. La viabilità pertanto al momento risulta interrotta. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e pattuglie della polizia municipale.

Del resto le piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte l'intera regione, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Molto importanti le piene che hanno riguardato i fiumi Ombrone Pistoiese e Bisenzio: alle 8 di stamani erano ancora in transito i colmi di piena che hanno raggiunto i livelli di 5,30 metri per l'Ombrone a Poggio a Caiano, superando il secondo livello di guardia, e di circa 5,80 metri per il Bisenzio a San Piero a Ponti. A Poggio a Caiano, come detto, il colmo di piena ha raggiunto i 5,30 metri nelle prime ore del mattino di sabato. La situazione è poi rientrata grazie alle condizioni meteo in miglioramento e a uno scorrimento fluido delle acque verso l’Arno. Il coordinamento è rimasto attivo tutta la notte con il sindaco Francesco Puggelli, l’assessore alla Protezione Civile Tommaso Bertini e il comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano Giovanni Gangi presenti personalmente nella Sala operativa in modo da poter monitorare l'evoluzione della situazione. “L’ondata di piena è ormai alle spalle e già intorno alle 9 di sabato mattina i livelli dell’Ombrone sono risultati fortunatamente in calo, dopo una notte passata a monitorare la situazione” dichiara il sindaco Francesco Puggelli. “Siamo soddisfatti del fatto che grazie agli interventi eseguiti da chi ci ha preceduto, non sia stato nemmeno necessario l’utilizzo delle casse di espansione. Segno evidente che i lavori di potenziamento degli argini e la realizzazione di un sistema affidabile di casse di espansione hanno portato sul nostro territorio, negli ultimi anni, una maggiore protezione dal rischio idrogeologico". Attualmente le precipitazioni risultano in decisa attenuazione rispetto alla notte, si prevede tuttavia la permanenza di livelli alti nei corsi d'acqua ancora per diverse ore. Attualmente le precipitazioni risultano in decisa attenuazione rispetto alla notte, si prevede tuttavia la permanenza di livelli alti nei corsi d'acqua ancora per diverse ore. La Protezione civile raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e soprattutto di rispettare le indicazioni delle autorità locali, mantenendosi lontani dai corsi d'acqua, dagli argini dai ponti e dalle zone depresse per facilitare l'attività del presidio idraulico del territorio da parte del personale tecnico.

