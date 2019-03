23.03.2019 h 12:04 commenti

Fitness all'aria aperta, a Montemurlo nasce il percorso benessere nel parco di via Fermi

Otto attrezzi per fare ginnastica e tenersi in forma a tutte le età. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della piattaforme dove saranno collocate le attrezzature. Lo spazio sarà pronto entro la metà di aprile

A Montemurlo nei giardini di via Fermi nasce la prima area fitness all'aria aperta per rimanere tonici e in forma a tutte le età. Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di una piazzola circolare, dove saranno collocati otto attrezzi fitness adatti a tutti: dai più atletici a chi vuole semplicemente tenersi in attività.

Il percorso benessere sarà composto da una panca per il rinforzo delle spalle, da una “fitness bike”, una sorta di ciclette, da un attrezzo per il rinforzo degli addominali lombari, da una chest press, un macchinario per lo sviluppo del gran pettorale (fasci clavicolari, sternali e addominali), da un vogatore e da altre attrezzature per il rinforzo delle gambe. Il Comune di Montemurlo ha deciso di ristrutturare completamente il giardino di via Fermi che in questo modo acquisisce nuove funzioni. L'intervento vale 35 mila euro e comprende anche la sostituzione delle panchine, oramai vecchie e usurate dai fenomeni atmosferici, e il rinnovo dell'area giochi per bambini, dove sono stati già collocati nuovi giochi a molla e altalene. Nell'intervento è compresa anche la piantumazione di quaranta nuovi alberi per garantire a tutta l'area una buona ombreggiatura durante l'estate; le piante oramai secche, inoltre, saranno tagliate e sostituite con nuove essenze arboree.

"La scelta di collocare proprio nel giardino di via Fermi questo percorso benessere è dovuta al fatto che si trova sulla direttrice tra Montemurlo e la zona della Rocca, una zona sempre molto frequentata da chi ama passeggiare e fare sport all'aria aperta" spiega l'assessore ai lavori pubblici, Simone Calamai.

Con il rinnovo del giardino di via Fermi, inoltre, l'amministrazione va a risolvere un problema di infiltrazione di acque meteoriche che percolavano dal parco e creavano disagi alle abitazioni vicine. Sarà realizzato, infatti, un sistema di raccolta e drenaggio delle acque piovane provenienti dal prato e piantumata una nuova siepe che separerà il giardino dalla zona residenziale. Tutti i lavori nel giardino compreso il percorso benessere saranno pronti per metà aprile in tempo con l'arrivo della bella stagione per svolgere attività all'aria aperta.