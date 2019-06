20.06.2019 h 14:30 commenti

Fischi a prefetto e questore del 25 aprile, per la procura non c'è reato: chiesta l'archiviazione per l'inchiesta

Il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sostituto Gianpaolo Mocetti hanno chiuso l'indagine avviata in seguito all'informativa della Digos. La parola passa ora al giudice

nt

Non furono manifestazioni di offesa e di disprezzo delle istituzioni i fischi e i cartelli sventolati in aria durante la celebrazione del 25 aprile. Non fu vilipendio ma solo la contestazione contro il prefetto Rosalba Scialla e il questore Alessio Cesareo finiti nel mirino della piazza per l'iniziativa di un mese prima, il 23 marzo, di Forza Nuova proprio nel giorno dei cento anni dalla nascita dei Fasci italiani di combattimento. Oggi, giovedì 20 giugno, il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sostituto Gianpaolo Mocetti hanno chiuso l'inchiesta avviata in seguito all'informativa della Digos sulla protesta per chiedere di accertare eventuali profili di rilevanza penale. Nessuno è stato indagato in queste settimane e il fascicolo è stato chiuso con una richiesta di archiviazione per insussistenza dei fatti e ora sarà il giudice a valutare se accogliere le conclusioni della procura o disporre un supplemento di indagine.Cartelli con su scritto “Prato non dimentica” e “Ora e sempre resistenza”, frasi mutuate da Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, sono stati considerati dissenso e non disprezzo. Lo stesso per i fischi che accolsero in piazza delle Carceri il prefetto e il questore, rei, secondo il sentire dei presenti, di aver dato il via libera all'iniziativa di Forza Nuova. Una decisione bollata da più parti come un oltraggio alla radice e al sentimento antifascista della città che si organizzò e il 23 marzo, in contemporanea alla manifestazione del partito di estrema destra, riempì piazza delle Carceri per dire no al fascismo. Il questore, il giorno dopo la Festa della Liberazione, inviò anche un telex al ministero per metterlo al corrente della rivolta contro le istituzioni.La procura ha concluso che non ci furono azioni dirette e violente contro il prefetto e il questore, che non ci furono offese indirizzate alle istituzioni che loro rappresentano. Un episodio scocciante per chi lo ha subito – questo sì – ma non penalmente rilevante.