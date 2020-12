20.12.2020 h 19:39 commenti

Fioriscono le scatole di Natale, un regalo caldo e dolce accompagnato da un biglietto

L'iniziativa nazionale è stata rilanciata dall'associazione "Prato aiuta Prato" che segue 350 famiglie bisognose. In pochi giorni sono stati raccolti mille regali

Si chiama “Scatole di Natale”ed è un' iniziativa nazionale, nata in tempo di covid, come quando a marzo i balconi sono fiorite di scritte “andrà tutto bene”, ma questa volta è un gesto concreto di solidarietà che non solo regala qualcosa di caldo, di dolce, un passatempo e un prodotto di bellezza, ma anche un biglietto con un augurio. Parole in grado di scaldare il cuore.

A Prato l'iniziativa è stata rilanciata dall'associazione “Prato aiuta Prato” insieme al birrificio “la Foresta” che nel solo fine settimana hanno raccolto mille scatole che saranno destinate alle 350 famiglie bisognose costantemente assistite dai volontari. Ciascuno può confezionare la scatola come vuole, ma ci sono tre regole fondamentali: il prodotto di bellezza deve essere nuovo, gli alimenti a lunga conservazione, i vestiti o coperte se usate in buono stato. Poi c'è la variante per bambini dove ovviamente sono compresi i giocattoli. Quando la scatola è pronta bisogna scrivere se indirizzata a uomo, donna, bimbo e età, saranno i volontari di “Prato aiuta Prato” a fare le consegne.

