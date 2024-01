04.01.2024 h 15:04 commenti

Fiorentina in gol per i bambini ricoverati al Santo Stefano, consegnati i regali Unicef

All'ospedale di Prato hanno fatto tappa Terracciano e Bonaventura. Il nosocomio pratese è una delle quattro strutture scelte da Unicef per la campagna 'Regalo sospeso' realizzata con Clementoni. La società viola partner dell'iniziativa

All'ospedale Santo Stefano oggi, giovedì 4 gennaio, si è tenuta la speciale consegna dei 'regali sospesi' Unicef realizzati da Clementoni. L'iniziativa, a cui hanno partecipato i calciatori della Fiorentina Pietro Terracciano e Giacomo Bonaventura, ha voluto rappresentare un gesto vicinanza al territorio colpito dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Presenti anche i vertici nazionali e fiorentini di Unicef e il direttore del Reparto di Pediatria e Neonatologia, Pierluigi Vasarri.I 'regali sospesi' sono speciali cofanetti creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto, realizzato con materiali di riciclo, contiene pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentirà ai bambini ospiti presso le strutture ospedaliere di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti piccoli in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità. Quella di Prato è stata l’ultima delle quattro consegne speciali dopo le tappe nei reparti pediatrici degli ospedali Gaslini di Genova, Gemelli di Roma e Salesi di Ancona.“Torniamo al fianco dell’Unicef per questo progetto che aiuta i piccoli ospedalizzati e le loro famiglie ma che porta anche aiuto concreto ovunque ce ne sia bisogno – le parole del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone – agire a supporto dell’infanzia e della nostra comunità è per noi una priorità, specie in questo territorio così duramente colpito dall’eccezionale maltempo di due mesi fa”.“Teniamo molto all’iniziativa che ogni anno ci consente di fare squadra a sostegno di tanti bambini in difficoltà in Italia e nel mondo – ha commentato il direttore di Unicef Italia, Paolo Rozera – ringraziamo l’Acf Fiorentina che anche quest’anno ha deciso di essere al nostro fianco dimostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione verso il mondo dell’infanzia”.È possibile sostenere la campagna Unicef con un contributo minimo di dieci euro e destinare così un 'r egalo sospeso ' realizzato da Clementoni effettuando una donazione presso i comitato locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso . Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo. I 'regali sospesi' sono destinati a 2.500 bambini ospiti di strutture ospedaliere e case famiglia in Italia.