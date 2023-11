02.11.2023 h 10:21 commenti

Fioccano le multe durante la benedizione al cimitero di Coiano, proteste per l'assenza di posti auto

La cerimonia ieri pomeriggio ha richiamato tanti fedeli, ma il parcheggio del camposanto è troppo piccolo e così in tanti hanno lasciato l'auto lungo la tangenziale

Benedizione del cimitero di Coiano con multa. E' successo ieri 1 novembre a un gruppo di fedeli che alle 16 hanno partecipato alla cerimonia . E non mancano le proteste per la mancanza di parcheggi adeguati. “Davanti al camposanto - spiegano alla redazione di Notizie di Prato – i parcheggi da sempre sono molto pochi, e così in poco tempo si sono riempiti. Non trovando posto negli stalli, in molti hanno parcheggiato lungo la declassata in direzione Santa Lucia. Capiamo che non è un posto autorizzato, ma avremmo sperato che la Municipale non si accanisse in questo modo. Alla cerimonia hanno partecipato anche molti anziani che fanno fatica a camminare”.

I fedeli hanno anche provato a spiegare la situazione a un agente “E' stato zelante - spiegano- e quindi le multe sono restate. Probabilmente ha fatto il suo dovere, ma in certi momenti bisognerebbe essere più elastici”.

Dal comando di piazza dei Macelli confermano che è stato applicato il regolamento: la sosta non è consentita lungo la tangenziale, i cartelli sono chiari.







Edizioni locali collegate: Prato

