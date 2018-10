18.10.2018 h 08:30 commenti

Finto omicidio per estorcere 60mila euro al carrozziere pratese, due condanne

Due condanne e un'assoluzione al termine del processo che si è celebrato davanti ai giudici del tribunale di Firenze. L'imprenditore finì in una trappola e dopo aver assistito ad un finto omicidio con tanto di armi e sangue si convinse a pagare ma poi denunciò tutto alla guardia di finanza

Inscenarono un finto omicidio per convincere un imprenditore pratese a esaudire la richiesta di denaro – 60mila euro – avanzata da una banda specializzata in estorsioni. Il tribunale di Firenze ha condannato due dei tre imputati, Mario Rocco e Michele Schina difesi rispettivamente dagli avvocati Eugenio Zaffina e Luca Cianferoni, a 6 anni e 6 mesi e sei anni e 3 mesi; un terzo imputato è stato assolto. A chiedere soldi all'imprenditore, un carrozziere nel frattempo deceduto, fu un albanese. Il carrozziere, anziché denunciare, cercò di cavarsela da solo rivolgendosi però a persone che erano collegate all'albanese. Una vicenda complessa nella quale il pratese si trovò invischiato fino alla scena madre: il finto omicidio dell'albanese da parte dei componenti della banda a cui si era rivolto. Una sceneggiata con tanto di spari (di un'arma a salve) e di sangue (di un animale sgozzato per l'occasione). E' a questo punto che scatta il piano vero dell'estorsione e il carrozziere viene costretto a sborsare soldi per coprire la latitanza dell'omicida che lo ha liberato dall'albanese: in tutto 60mila euro, e di fronte alle successive richieste scatta la denuncia alla guardia di finanza.

L'inchiesta arriva sul tavolo della Dda perché in un primo momento viene contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso, accusa poi caduta. Nel fascicolo finiscono anche altri fatti contestati agli indagati, compresa l'estorsione tentata ai danni di un'agenzia di infortunistica stradale. Davanti al tribunale di Firenze sono arrivati diversi imputati che però hanno scelto il rito abbreviato o il patteggiamento.



