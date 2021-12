31.12.2021 h 12:47 commenti

Finti vaccini per avere il green pass, i carabinieri arrestano un medico di base. 19 pazienti indagati

Ai domiciliari un medico di 65 anni accusato anche di peculato, truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale e omissione di atti d'ufficio. L'indagine partita dalla denuncia di una mamma preoccupata che il figlio, a suo dire falsamente vaccinato, potesse ammalarsi di Covid. Anche due minorenni tra i pazienti

Forniva green pass fasulli, convinto dell'inutilità del vaccino antiCovid. Un medico di medicina generale di 65 anni, Federico Calvani,è finito agli arresti con le accuse di false attestazioni sulle vaccinazioni, peculato, truffa al Servizio sanitario nazionale e omissione di atti d'ufficio. Con lui sono finiti nei guai 19 pazienti che avrebbero solo fatto finta di sottoporsi al vaccino in modo da ottenere il green pass.

I carabinieri di Prato e del Nas di Firenze hanno eseguito oggi, venerdì 31 dicembre, l'arresto ordinato dal tribunale di Pistoia su richiesta della procura. Il medico, attivo nella zona della Montagna pistoiese, in particolare a Abetone, Cutigliano, Marliana e San Marcello, è stato messo ai domiciliari. L'indagine è partita dalla denuncia presentata ai carabinieri di Prato da una mamma preoccupata che il proprio figlio, a suo dire vaccinato ma solo per finta, potesse ammalarsi di Covid.

Le primissime indagini hanno fatto subito emergere anomalie nelle registrazioni delle vaccinazioni da parte del professionista. I sospetti hanno preso in esame le attestazioni che il medico, in qualità di pubblico ufficiale, avrebbe fatto per diverse persone, tra le quali due minorenni, residenti nelle province di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Firenze. I carabinieri, oggi, oltre a notificare il mandato di arresto, hanno anche sequestrato le certificazioni disponibili sulla piattaforma ufficiale del Sistema sanitario regionale in modo da impedirne l'utilizzo.

Diversi i pratesi finiti sul registro delle notizie di reato in qualità di titolari di presunti green pass fasulli.

La procura di Pistoia ha raccolto, attraverso il lavoro dei carabinieri, elementi sufficienti a chiedere l'arresto del medico vaccinatore. Tra gli indizi, l'inserimento nel sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva della Regione Toscana di falsi dati attestanti la vaccinazione allo scopo di ottenere i green pass dal ministero della Salute.

A carico del sessantacinquenne anche l'accusa di peculato per la presunta dispersione dei vaccini ricevuti dal sistema sanitario ma non utilizzati, di truffa al Servizio sanitario per aver percepito indennità aggiuntive per ogni vaccinazione attestata ma non fatta, di omissione di atti d'ufficio per non aver proceduto alle prescrizioni dei tamponi ai propri assistiti nonostante il sospetto di contagio Covid.

Secondo gli inquirenti, il medico non avrebbe percepito denaro dagli assistiti ma avrebbe agito nella convinzione dell'inutilità del vaccino.

Durissima reazione del sindaco di Prato, Matteo Biffoni: "E' una vergogna, un tradimento della fiducia di un'intera comunità. A oggi in Toscana sono 7.558 le donne e gli uomini morti per Covid, in queste ore il Paese è quasi paralizzato da casi di positività e quarantene, sono due anni che attendiamo la vaccinazione di massa per poter tornare alla normalità e qualcuno crede di poter fare il furbo. E' inaccettabile, soprattutto perché si parla di un medico".

