Finti poveri, la Cassazione conferma la maxiconfisca di due milioni e mezzo agli Halilovic e Ahmetovic

Quattordici i componenti delle due famiglie finite nel mirino della procura. Lo Stato passa all'ncasso: immobili, terreni, titoli e depositi. L'accusa: “Ricchezza accumulata commettendo reati”. I difensori hanno dato battaglia fino all'ultimo

Lo Stato diventa proprietario del patrimonio delle famiglie Halilovic e Ahmetovic. Lo ha deciso oggi, giovedì 20 febbraio, la Cassazione che ha confermato la confisca di case, terreni, depositi bancari, titoli, polizze, carte prepagate e libretti postali per un valore che supera i due milioni e mezzo. La sentenza spoglia di tutti i loro averi i quattordici componenti delle due famiglie che nel 2017 finirono nel mirino della procura di Prato per la sproporzione tra la ricchezza accumulata e i redditi dichiarati. Ricchezza, la tesi del sostituto Lorenzo Gestri e dell'allora sostituto Antonio Sangermano, frutto di attività illegale; una tesi che è stata accolta dai giudici della Suprema Corte chiamati a decidere dalla folta schiera di avvocati (Gabriele Terranova, Antonio Bertei, Giuseppe Nicolosi, Antonino Denaro, Antonio Simoncelli, Tommaso Magni, Mario Martelli, Katia Dottore Giachino) dopo che la Corte d'Appello aveva dato ragione all'accusa sconfitta in primo grado. Il tribunale, infatti, aveva sentenziato che non doveva esserci la confisca e la procura aveva subito presentato ricorso ottenendo la sospensione dell'iter di restituzione dei beni. Una battaglia senza esclusione di colpi: da una parte la procura convinta della pericolosità sociale degli Halilovic e degli Ahmetovic, dall'altra le difese convinte della mancanza di presupposti sufficienti a giustificare il passaggio di tutti i beni allo Stato, in particolare l'assenza della correlazione temporale tra l'acquisizione dei beni e il periodo in cui la pericolosità sociale – acclarata per tutti – si è manifestata. La Cassazione, alla luce del pronunciamento, ha ritenuto (le motivazioni diranno meglio) che la ricchezza è conseguenza diretta dei reati commessi. A pesare, come già in secondo grado, il casellario giudiziale dei quattordici tra Halilovic e Ahmetovic: una carriera delinquenziale ricostruita nel dettaglio, un corposo elenco di condanne per reati contro il patrimonio e, al contrario, poche dichiarazioni dei redditi e quelle poche sempre con cifre basse tanto da consentire ad alcuni di loro di accedere ai sussidi pubblici come, ad esempio, le case popolari.La guardia di finanza, incaricata dalla procura di fare tutti gli accertamenti, potrebbe mettersi in moto già nelle prossime ore e cominciare a notificare i decreti di confisca. Questione di ore, appunto, e lo Stato diventerà proprietario della villa a San Giusto con tanto di aquila all'ingresso, di altre abitazioni e terreni e dei risparmi messi da parte dalle due famiglie.

