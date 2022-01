03.01.2022 h 15:01 commenti

Finte vaccinazioni, si allarga l'inchiesta dopo l'arresto del dottore. Screening su tutti gli assistiti

Continuano senza sosta gli accertamenti degli investigatori sull'attività del professionista e sui green pass rilasciati in seguito alle sue registrazioni. Il numero degli indagati destinato ad aumentare. Nel mirino anche la certificazione verde del medico stesso

L'arresto di Federico Calvani, il 66enne medico di famiglia finito ai domiciliari il 31 dicembre con l'accusa di aver finto la vaccinazione antiCovid a pazienti no vax ma interessati ad ottenere il green pass, sarebbe solo il primo tassello dell'inchiesta destinata ad allargarsi ben oltre le 19 persone attualmente indagate dalla procura di Pistoia. E' la convinzione dei carabinieri di Prato e dei colleghi del Nas di Firenze che venerdì scorso si sono presentati in uno degli ambulatori che il medico gestisce nella Montagna pistoiese. I green pass fasulli sarebbero assai di più dei 19 bloccati fino a ora e sarebbero intestati a persone residenti un po' ovunque in Toscana e forse anche fuori regione. Nel mirino tutte le certificazioni rilasciate dopo le vaccinazioni registrate dal medico e anche quella intestata a lui che, hanno spiegato gli investigatori, risulta vaccinato presso lo studio di un collega.

Federico Calvani è accusato di false attestazioni sulle vaccinazioni, peculato, truffa ai danni dello Stato e omissione di atti d'ufficio. Non solo non avrebbe vaccinato i no vax, ma – è la tesi dell'accusa – non avrebbe vaccinato neppure i suoi assistiti tanto che la Asl ha subito messo in piedi uno screening per fare il punto su quante persone vaccinate e quante no tra tutte quelle che si rivolgevano al medico.

A far partire le indagini è stata la segnalazione di una donna che dopo il ricovero del marito, malato di Covid, finito in rianimazione benché vaccinato (ma solo per finta), si è preoccupata per la salute del figlio, anche lui convinto no vax, e anche lui, come il padre, titolare di un green pass rilasciato dopo la somministrazione fatta dal medico. Il lavoro dei carabinieri si è incrociato con quello che già da settimane stavano facendo i colleghi del Nas di Firenze insospettiti per l'alto numero di vaccini somministrati dal dottor Calvani e dai troppi pazienti provenienti da tutta la Toscana, compresi due minorenni che, per ottenere il green pass, avrebbero dovuto rivolgersi ad un hub. Sospetti diventati sempre più forti, trasformati in indizi che hanno convinto la procura a chiedere la misura di custodia cautelare, concessa in pochissimo tempo dal tribunale. Venerdì il blitz dei carabinieri nell'ambulatorio del dottore, il sequestro di numerose fiale di vaccino, di documenti e dei green pass ottenuti illegalmente. Una ventina per cominciare, ma potrebbero essere tanti di più e più aumenterà il numero più si allungherà la lista degli indagati.



Edizioni locali collegate: Prato

