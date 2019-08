28.08.2019 h 16:28 commenti

Fino al 6 settembre piazza Duomo vietata per bottiglie e bicchieri di vetro e spray al peperoncino

L'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni per ragioni di sicurezza e valida per tutte le sere dei concerti del festival

Scatta da oggi, mercoledì 28 agosto, e resterà valido fino a venerdì 6 settembre il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine per gli esercizi di somministrazione che si affacciano su piazza del Duomo. È il sindaco Matteo Biffoni ad emettere l'ordinanza, che prevede inoltre che le bottiglie di plastica siano vendute prive di tappo.

E' stata inoltre firmata l'ordinanza che vieta, per motivi di sicurezza e di tutela della incolumità pubblica, l’introduzione, nell’area adibita agli eventi, di bombolette spray che nebulizzano il principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum.

I provvedimento sono stati emessi a tutela della sicurezza di tutti i cittadini e visitatori che si recheranno in piazza del Duomo per assistere agli eventi e ai concerti della manifestazione "Prato è Spettacolo 2019", per i quali è prevista una significativa affluenza di pubblico.